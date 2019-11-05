Лiга.net: Канада снабдит Украину снайперскими винтовками

На Украину в ближайшее время прибудет партия канадских снайперских винтовок. Как сообщает «Лiга», заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что оформление документов на поставку снайперских винтовок сейчас находится на завершающем этапе.
В ближайшее время на Украину прибудет партия канадских снайперских винтовок. Как пишет «Лiга», об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который посетил недавно Канаду с рабочим визитом.
«Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнёров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине», — заявил Боднар.
Также, по словам замминистра, стороны обсудили внедрение специального механизма консультаций на уровне министров обороны о потребностях украинской армии. Как сообщил Боднар, первый такой контакт должен состояться в конце ноября.
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