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Лiга.net: Канада снабдит Украину снайперскими винтовками

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Украину в ближайшее время прибудет партия канадских снайперских винтовок. Как сообщает «Лiга», заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что оформление документов на поставку снайперских винтовок сейчас находится на завершающем этапе.
Лiга.net: Канада снабдит Украину снайперскими винтовками
Reuters

В ближайшее время на Украину прибудет партия канадских снайперских винтовок. Как пишет «Лiга», об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который посетил недавно Канаду с рабочим визитом.

«Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнёров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине», — заявил Боднар.

Также, по словам замминистра, стороны обсудили внедрение специального механизма консультаций на уровне министров обороны о потребностях украинской армии. Как сообщил Боднар, первый такой контакт должен состояться в конце ноября.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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