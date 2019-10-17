La Presse: «дамы и господа» остались в прошлом — Air Canada переходит на гендерно-нейтральные обращения

Бортпроводники компании Air Canada перестанут называть пассажиров «дамы и господа» — как стало известно La Presse, вместо этого их будут приветствовать фразой «Всем доброе утро». Таким образом канадские авиалинии демонстрируют, что принимают гендерное разнообразие и идут в ногу со временем.
Авиакомпания Air Canada перестанет использовать формулы вежливости со словами «дамы и господа», заменив их гендерно-нейтральными обращениями, сообщает La Presse. Как стало известно газете из внутренних документов, предназначенных для бортпроводников, теперь пассажиров будут приветствовать с помощью фраз «Всем доброе утро» или «Всем добрый вечер». Как напоминает издание, в соответствии с новым постановлением канадского правительства любой человек, не считающий себя только мужчиной или только женщиной, может поставить в графе «пол» крестик.
В конце официального письма, отправленного сотрудникам Air Canada, подчёркивается, что компания берёт на себя обязательство «уважать гендерную принадлежность, разнообразие и инклюзивность». Для этого в скором времени в руководства по объявлениям на борту будут внесены соответствующие изменения, о начале их использования будет сообщено дополнительно. Отдел Air Canada по связям с общественностью отказался предоставить изданию комментарии по своей новой политике.
Как отмечает La Presse, принятая поправка не вызвала бурную реакцию у опрошенных газетой бортпроводников канадского авиаперевозчика. «Сейчас 2019 год. Каждый имеет право чувствовать себя в своей тарелке и не называться «дамой» или «господином», — заявила сотрудница компании, которую напрямую затронут эти изменения. Своим мнением она поделилась на условиях анонимности: Air Canada не разрешает штату обсуждать не опубликованные официально правила или передавать внутренние сообщения. «(Новая политика. — ИноТВ)— не проблема, её легко применить», — заверила сотрудница. По её словам, в авиакомпании работают профессионалы всех сексуальных ориентаций, которые не всегда отождествляют себя с конкретным гендером. Сама женщина заявила, что её не беспокоит новая поправка. «Некоторым не нравятся перемены. Есть люди, которые привыкли делать одни и те же объявления на протяжении 30 лет, поэтому для них будет некоторый период адаптации», — предполагает сотрудница Air Canada.
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