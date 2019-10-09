Times: благодаря высоким технологиям пилоты забыли, как летать без автоматики

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что во многих авиакатастрофах виноваты пилоты, которые не обладают достаточными навыками для ручного управления воздушным судном, пишет The Times. Однако, как рассказывает издание, эксперты указывают на конструктивные дефекты Boeing 737 Max, которые стали причиной крушений в этом году, а одна американская ассоциация пилотов подала в суд на вводящего в заблуждение авиапроизводителя.

В авиакатастрофах виноваты пилоты, которые либо забыли, как летать, или изначально этого не умели, приводит The Times мнение государственного органа, ответственного за авиаперевозки. По заявлению Федерального управления гражданской авиации США (FAA), чрезмерная опора на автоматику подорвала базовые навыки командиров воздушных судов и создала опасную зависимость от компьютерных систем. В своём докладе для Международной организации гражданской авиации (ICAO) Федеральное управление отметило, что когда автоматика перестаёт исправно работать, «пилоты, которым не хватает опыта в ручном управлении и соответствующей подготовки, могут проявлять нерешительность или иметь недостаточно навыков, чтобы взять на себя управление самолётом».

Как сообщает британская газета со ссылкой на данные FAA, в промежуток между 2009 и 2016 годами ошибки ручного управления стали причиной или способствовали 92% всех авиационных происшествий в мире, которые произошли не из-за внезапных катастрофических событий (например, разрушения конструкции или терроризма), а в результате неправильного управления полётом.

В то же время авиакомпании набирают пилотов, чтобы удовлетворить выросший спрос на полёты, особенно из Китая и Индии. Эксперты выражают свою обеспокоенность тем, что командирам воздушных судов рекомендуют переключаться на автопилота после взлёта и принимать контроль обратно только на время посадки.

Издание отмечает, что Федеральное управление и компания Boeing подверглись резкой критике после того, как неисправность автоматического стабилизатора Boeing 737 Max привела к двум авиакатастрофам в Индонезии и Эфиопии, в которых погибло 346 челокек. После этого были запрещены все полёты Boeing 737. Тем не менее компания, опираясь на поддержку пилотов в основном из США и стран Запада, оправдывается, что экипажу не хватило базовых знаний, однако критики указывают на такие опасные недостатки в дизайне самолёта, при которых только исключительно высокая квалификация могла его спасти.

В «дипломатично сформулированном», по мнению The Times, докладе FAA настоятельно рекомендовала изменить процесс тренировки в американской гражданской авиации, чтобы он соответствовал практике, и убедиться, что пилоты умеют управлять воздушным судном старым способом с помощью штурвала, рычагов и другими приборами управления. Также «важно выработать стрессоустойчивость пилотов при внезапном страхе и принять во внимания человеческие реакции», — говорится в тексте документа. По данным американского Национального совета по безопасности на транспорте многочисленные сигналы об опасности в кабине Boeing 737 не помогали командирам воздушных судов, как было задумано, а пугали их и запутывали.

Предупреждения FAA отражают споры о новой ускоренной программе подготовки пилотов в Международной организации гражданской авиации, которая позволяет получить лицензию за гораздо меньшее количество часов, чем обычно необходимо. Так, в США нужно налетать минимум 1500 часов для квалификации второго пилота, тогда как в ICAO достаточно 240 часов на симуляторе или в кабине. У второго пилота разбившегося в марте эфиопского лайнера был только 361 час тренировки.

Кроме того, пишет британское издание, вчера пилоты американской компании Southwest Airlines объявили, что подали в суд на Boeing, обвиняя его в «преднамеренном обмане» по поводу самолётов. «Мы должны быть в состоянии довериться компании Boeing в том, что она честно предоставит информацию, необходимую нам для безопасной эксплуатации нашего самолета, — приводит The Times слова Джонатана Уикса, председателя Ассоциации пилотов Airlines. — В случае с 737 Max этого абсолютно не произошло». Ассоциация отмечает, что прекращение полётов 737 Max привело к отмене более 30 тыс. рейсов компании, а пилоты потеряли более $100 млн своей зарплаты.