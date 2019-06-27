Bloomberg: допуск к полётам Boeing 737 MAX может быть отложен из-за новой потенциальной проблемы

Федеральное авиационное управление США выявило новый потенциальный источник риска в программном обеспечении самолётов Boeing 737 MAX, сообщает Bloomberg. Испытания показали, что сбой в работе процессора бортового компьютера может привести к пикированию самолёта, с которым пилотам трудно справиться, сообщает издание. По словам экспертов, новая неисправность может отсрочить допуск моделей Мах к полётам.

Акции компании Boeing обрушились после того, как испытания выявили новый потенциальный источник риска в программном обеспечении самолётов модели 737 MAX, сообщает Bloomberg.

Как выяснило Федеральное авиационное управление США (ФАУ), сбой в работе процессора бортового компьютера может привести к пикированию самолёта, с которым пилотам было трудно справиться в ходе испытаний на тренажёрах. Об этом изданию сообщили информированные о результатах испытаний источники, пожелавшие остаться неназванными.

При этом само управление никаких подробностей не приводит. «ФАУ недавно обнаружило потенциальную опасность, которую Boeing должен устранить», — цитирует Bloomberg заявление регулирующего органа.

Как пояснил изданию информированный специалист, хотя обнаруженная неисправность не связана с системой улучшения характеристик манёвренности, из-за сбоя в работе которой, предположительно, произошло два предыдущих крушения самолётов этой модели, она может вызвать сходное незапланированное пикирование лайнера.

Эта новость стала причиной падения курса акций компании Boeing на Нью-Йоркской бирже на 2,8%. Кроме того, по словам эксперта в области авиации Девида Лермонта, новый недочёт в конструкции может отсрочить допуск моделей 737 MAX к полётам.

«Предполагается, что это другое программное обеспечение в другом управляющем компьютере, у которого наблюдаются те же симптомы, — объясняет Лермонт. — Когда вы управляете воздушным судном с помощью компьютера, как мы сейчас, у вас всегда будут потенциальные проблемы».

Как заявил представитель Boeing Гордон Джондро, компания согласилась с выводами ФАУ и уже занимается решением проблемы наряду с обширной модернизацией программного обеспечения, осуществляемой в течение последних восьми месяцев. «Безопасность наших самолётов — высочайший приоритет компании Boeing, — добавил он. — Мы тесно сотрудничаем с ФАУ, чтобы модели MAX могли безопасно вернуться к полётам».

Как напоминает издание, использование авиалайнеров Boeing 737 MAX было запрещено по всему миру с 13 марта после второго по счёту крушения самолёта этой модели. Согласно заявлению ФАУ, запрет будет снят, когда ведомство сочтёт этот шаг безопасным.