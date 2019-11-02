DT: «гаванский синдром» американских дипломатов объяснили паранойей

Странное заболевание работников посольств США на Кубе и в Китае долгое время связывали с применением «таинственного акустического оружия». Но специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) считают, что у этого феномена есть более логичное объяснение. По мнению экспертов, американским дипломатам приходилось испытывать страх и огромный стресс из-за «постоянного наблюдения», и в результате они стали жертвами «эпидемии психологического заболевания», передаёт The Daily Telegraph.

Странное состояние под названием «гаванский синдром», которое испытали десятки дипломатов из США и Канады, было психологическим феноменом. Такое мнение высказали эксперты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), пишет The Daily Telegraph.

С 2016-го по 2018 год сотрудники посольств обеих стран на Кубе стали жаловаться на головную боль, головокружение, тошноту и усталость. Вашингтон даже обвинил островное государство в организации «акустической атаки». Примерно в этот же период сообщалось, что схожие симптомы якобы наблюдались у американских дипломатов в Китае, напоминает издание.

Но в новом исследовании UCLA делается вывод, что «гаванский синдром» — в действительности это «эпидемия психологического заболевания». По мнению экспертов, она была вызвана страхом работы во враждебной обстановке — в «стрессовом котле» — на Кубе и в Китае.

Этот феномен напоминает шок, полученный в боевых условиях, считает доктор Роберт Бартоломью. По его словам, симптомы, наблюдавшиеся у дипломатов, имеют явное сходство с этой военной травмой.

«Характерной особенностью боевых синдромов за прошедшее столетие является появление множества неврологических жалоб из-за чрезмерных напряжений нервной системы, которые обычно ошибочно диагностируют как сотрясение и повреждение головного мозга», — отмечает он.

«Отличительной чертой боевого шока были симптомы, которые напоминали сотрясение мозга. Как и сегодня, их проявление сначала ставило врачей в тупик, пока более тщательный анализ данных не выявлял, что они наблюдали эпидемию психогенного заболевания», — подчёркивает Бартоломью.

«Более того, некоторые описания 100-летней давности фактически совпадают один в один (с состоянием американских и канадских дипломатов. — ИноТВ). Вплоть до использования фразы «симптомы, напоминающие сотрясение мозга», — добавляет эксперт.

Авторы исследования утверждают, что дипломаты всё ещё жили в «обстановке холодной войны», при которой они находились под постоянным надзором. Параллельно с этим их окружали слухи о разработке «загадочного ультразвукового оружия».

«Что более вероятно: дипломаты стали целью таинственного нового оружия, что не имеет под собой никаких убедительных доказательств, или они страдали от психогенных симптомов, вызванных стрессом? Подавляющее большинство свидетельств указывает на последнее», — считает Бартоломью.

Авторы нескольких предыдущих исследований заявляли, что повреждение мозга дипломаты получили из-за неких неизвестных источников. Канадское расследование показало, что сотрудники посольств могли вдыхать химические вещества, проникшие в здания.

Тем не менее команда UCLA считает, что все эти исследования были ошибочными и не доказывали воздействия токсина или оружия. «Нет необходимости прибегать к экзотическим объяснениям. Утверждения о том, что пациенты страдали от повреждения головного мозга и органов слуха, не подтверждаются данными», — подчёркивают эксперты.