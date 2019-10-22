Sky News: канадцы разочаровались в Трюдо, но решили дать ему второй шанс

После выборов премьер-министр Канады Джастин Трюдо сохранил за собой свой пост, хоть и не смог получить большинство в парламенте. Несмотря на ряд скандалов, сопровождавших предвыборную кампанию, избиратели всё-таки решили поддержать главу правительства, который «ослепил их своим шармом» четыре год назад, сообщает Sky News.

Сегодня утром был переизбран канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Результаты выборов в стране стали известны этим утром. Он одержал победу, несмотря на серию скандалов, которая сопровождала его во время первого срока. С репортажем корреспондент Sky News Грег Майлем.

Ещё год назад невозможно было представить, что на канадских выборах Джастин Трюдо будет вынужден бороться за свою политическую жизнь. Человеку, шарм и яркий образ которого ослепил страну четыре года назад, пришлось биться ради сохранения власти. Он победил, но не смог получить большинство, и ему понадобится поддержка партий меньшинства, чтобы сохранить своё правительство.

В прошлом месяце предвыборную кампанию Трюдо захлестнули скандалы. Его признание, что он носил блэкфейс и браунфейс*, а также тот факт, что он не мог вспомнить, сколько раз он это делал, подорвали его позиции в глазах избирателей.

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: То, что я делал, было непростительным, неправильным и навредило многим людям, которые считали меня союзником. И это неправильно, и мне очень-очень жаль.

Вдобавок именно этот премьер-министр пообещал заняться проблемой изменения климата, но затем одобрил строительство вызывающего споры нефтепровода. Появилось ощущение, что политик, который много обещает, настраивает против себя обе стороны и, быть может, слишком завышает ожидания.

Возможно, Трюдо спасло то, что его главный оппонент решил не деликатничать и играть не по правилам. Но, по всей видимости, рискованная игра Эндрю Шира тоже не оправдалась в глазах канадцев.

Неизвестно, какой эффект на результат выборов мог произвести твит Барака Обамы в поддержку Трюдо. «Сегодня мир нуждается в прогрессивном руководстве Трюдо», — написал бывший президент США.

Уверенность канадцев поубавилась. Но после грязной и ожесточённой предвыборной кампании они, кажется, готовы дать человеку, который неожиданно очаровал их четыре года назад, ещё один шанс.

Грег Майлем, Sky News.

Дата выхода в эфир 22 октября 2019 года.

* Разновидности театрального грима, предназначенные для карикатурного изображения чернокожего персонажа (прим. ИноТВ).