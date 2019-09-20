Sky News: расистский грим может стоить Трюдо премьерского кресла

Как выяснили СМИ, в прошлом Джастин Трюдо как минимум трижды выступал в расистском карикатурном образе темнокожих персонажей. Из-за этого канадский лидер, за которым закрепился образ прогрессивного политика, рискует прослыть лицемером и проиграть предстоящие выборы, передаёт Sky News.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо извинился после появления видео, на котором он в третьем отдельном случае носит грим блэкфейс*. Ранее Трюдо заявил журналистам, что слои привилегий не позволяли ему понять, что блэкфейс — это проявление расизма. Но после выявления уже трёх примеров он не может исключать возможности, что подобное происходило и в других случаях. С репортажем американский корреспондент Sky News Аманда Уокер.

Когда-то Джастин Трюдо был ярким маяком надежды для либералов всего мира. Сейчас, всего за несколько недель до всеобщих выборов в Канаде, его тщательно выстроенный имидж прогрессивного политика рассыпался в прах.

Это фотография Трюдо 18-летней давности. В то время он был учителем и участвовал в школьной тематической вечеринке «Тысяча и одна ночь».

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: Я ценю то, что это называют гримом. Но это — блэкфейс. И это совершенно неправильно. Люди, которые сталкиваются в жизни с подобной дискриминацией. И таких людей слишком много. И я не видел этого за слоями привилегий, которые у меня есть. Я глубоко сожалею об этом и прошу прощения.

Но это был не единственный случай. К настоящему моменту были выявлены два похожих случая. На этой фотографии Трюдо, участвующий в школьном конкурсе талантов, носит блэкфейс. На этом видео из начала 90-х он опять предстаёт в расистском карикатурном образе. Канадский премьер-министр заявляет, что он не рискует назвать точное число подобных случаев.

За считанные недели до выборов политические соперники Трюдо призывают его сложить полномочия.

ЭНДРЮ ШИР, лидер Консервативной партии Канады: Он продолжает демонстрировать канадцам, что не годится для управления нашей страной. Он не придерживается тех стандартов, соблюдения которых он требует от других.

ДЖАГМЕТ СИНГХ, лидер Новой демократической партии Канады: Это оскорбительно. Каждый раз, когда мы слышим о примерах ношения браунфэйса или блэкфейса, речь идёт о насмешке над жизнью некоторых людей.

Искренность канадского лидера как сторонника всеобщего культурного и расового разнообразия оказалась под большим вопросом.

РОБЕРТ ФАЙФ, канадский журналист: Он создал первое правительство с равным количеством женщин и мужчин. И во время своих поездок по стране он говорил о важности прогрессивного подхода к социальным проблемам. И в предвыборной кампании это (случаи с ношением блэкфейса. — ИноТВ) серьёзно ранит его, потому что он предстаёт лицемером.

Шансы Трюдо на выборах уже были подорваны коррупционным скандалом. Его обвинили в том, что он пытался снять обвинения в коррупции с канадской проектно-конструкторской компании из-за опасений потерять голоса. Теперь он сталкивается с гораздо большей политической угрозой, которая может уничтожить либеральный образ, позволивший ему получить должность.

Корреспондент Sky News Аманда Уокер с репортажем из Вашингтона.

Дата выхода в эфир 20 сентября 2019 года.