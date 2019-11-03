CBC: в случае срыва минского процесса Киев рассчитывает на помощь Оттавы

Украина надеется, что канадские военные примут участие в миротворческой миссии в Донбассе, если Минские соглашения не принесут результатов. Об этом в интервью CBC заявил замминистра иностранных дел страны Василий Боднар. Впрочем, либеральное правительство Джастина Трюдо относится к этой идее весьма настороженно, отмечает издание.

В случае срыва основного плана урегулирования конфликта в Донбассе Украина намерена попросить канадцев принять участие в миротворческой миссии в её «разрываемых войной, сепаратистки настроенных восточных областях». Об этом заявил в интервью CBC заместитель иностранных дел страны Василий Боднар.

Накануне политик приезжал в Оттаву, чтобы заручиться поддержкой союзников и обратить их внимание на кровопролитный пятилетний конфликт, который унёс жизни более 13 тыс человек. Перед ним стояла непростая задача с учётом того, что Украина оказалась в центре разворачивающейся в Вашингтоне драмы с импичментом, отмечает издание.

Основной план, по словам Боднара, предусматривает полную реализацию давних Минских мирных соглашений. Их заключили в 2015 году, но они были выполнены только частично, поскольку обе стороны отнеслись к ним пренебрежительно, а столкновения правительственных войск с «пророссийскими сепаратистами» обострились.

Весной Владимир Зеленский одержал уверенную победу на президентских выборах, и заключение мира было одним из его главных обещаний. Недавно появились проблески надежды. Украинская армия и повстанцы начали поэтапно разводить силы в городе Золотое. Это один из трёх районов Донбасса, где противоборствующие стороны пошли на ограниченное свёртывание боевых действий, поясняет издание.

Боднар сказал, что это укрепляющая доверие мера призвана проложить путь для возобновления четырехсторонних мирных переговоров с участием Украины, России, Франции и Германии. По его словам, при сохранении перемирия в Золотом аналогичный отвод войск будет осуществлён в соседнем посёлке Петровское.

Ранее Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы проинформировать его о предстоящих действиях. Естественно, много надежд возлагается на мирные переговоры в рамках нормандского формата, возобновление которого всё ещё находится под вопросом.

«России нет доверия. Россия нарушила все международные соглашения, которые у неё были с Украиной», — сказал Боднар. «Нам по-прежнему нужна единая поддержка всего мира для реализации Минских соглашений», — добавил он.

Впервые идею создание под эгидой ООН миротворческой миссии, возглавляемой Канадой, высказал предыдущий президент Украины Пётр Порошенко. Этот план обсуждался с премьер-министром Джастином Трюдо, напоминает издание.

Во время федеральных выборов Консервативная партия сделала миротворческую миссию на Украине одним из пунктов своей платформы. Но хотя победившее либеральное правительство Трюдо обещает и дальше помогать в тренировке украинских солдат, оно насторожённо относится к возможному участию в миротворческой операции, обращает внимание CBC.

По словам Боднара, Киев обратится к Оттаве с такой просьбой, если минский процесс потерпит неудачу. «Если этот путь окажется недостаточным или не принесёт результатов, мы вернемся к запасному плану, в котором предлагается идея миротворческой операции на территории Донбасса. А затем попросим Канаду, как одного из наших крупнейших союзников, принять в ней участие», — заявил Боднар CBC.

Отношения между двумя странами обострились после того, как Россия «аннексировала Крымский полуостров»*. Вскоре после этого начался «мятеж при поддержке российской армии и тяжелой техники» в двух восточных районах Донбасса, утверждает издание.

За прошедшие годы Москва сильно укрепила полуостров современным оружием противовоздушной и морской обороны. Боднар подчеркнул, что целью правительства Зеленского остаётся не только восстановление границы с Россией на востоке, но и «возвращение и демилитаризация» Крыма.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).