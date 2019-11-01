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Обозреватель: Столтенберг забыл предоставить слово Зеленскому

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время публичного выступления на Украине забыл передать слово Владимиру Зеленскому. Как пишет «Обозреватель», в конце своей речи на заседании Столтенберг объявил, что открытая для прессы часть окончена, забыв, что Зеленский ещё не выступил.
Обозреватель: Столтенберг забыл предоставить слово Зеленскому
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на заседании комиссии забыл передать слово президенту Владимиру Зеленскому. Как пишет «Обозреватель», в конце своей речи на заседании Столтенберг объявил, что открытая для прессы часть окончена, забыв, что Зеленский ещё не выступил. После этого генсек поспешил исправить оплошность и предоставил слово украинскому лидеру.

Кроме того, как отмечает издание, после выступления генсека в Верховной раде произошёл второй курьёз. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков не пожал руку Столтенбергу. В ответ на протянутую ладонь генерального секретаря альянса депутат указал ему на выход.
 
Как напоминает «Обозреватель», 30 октября Североатлантический совет НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом прибыл в Одессу. Столтенберг осмотрел корабли противоминной группы НАТО SNMCMG2 в морском порту и выступил с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.
 
31 октября в Киеве собралось заседание комиссии Украина — НАТО при участии Столтенберга и украинского президента Владимира Зеленского. Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Обозреватель Украина Европа
теги
Владимир Зеленский Йенс Столтенберг НАТО Украина
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