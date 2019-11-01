Обозреватель: Столтенберг забыл предоставить слово Зеленскому

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время публичного выступления на Украине забыл передать слово Владимиру Зеленскому. Как пишет «Обозреватель», в конце своей речи на заседании Столтенберг объявил, что открытая для прессы часть окончена, забыв, что Зеленский ещё не выступил.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на заседании комиссии забыл передать слово президенту Владимиру Зеленскому. Как пишет «Обозреватель», в конце своей речи на заседании Столтенберг объявил, что открытая для прессы часть окончена, забыв, что Зеленский ещё не выступил. После этого генсек поспешил исправить оплошность и предоставил слово украинскому лидеру.
Кроме того, как отмечает издание, после выступления генсека в Верховной раде произошёл второй курьёз. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков не пожал руку Столтенбергу. В ответ на протянутую ладонь генерального секретаря альянса депутат указал ему на выход.
Как напоминает «Обозреватель», 30 октября Североатлантический совет НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом прибыл в Одессу. Столтенберг осмотрел корабли противоминной группы НАТО SNMCMG2 в морском порту и выступил с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.
31 октября в Киеве собралось заседание комиссии Украина — НАТО при участии Столтенберга и украинского президента Владимира Зеленского. Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.
Шесть артистов Мариинского театра, прибывшие в Москву на гастроли, обратились за помощью к врачам в связи с кишечной инфекцией, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT слова украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у российской стороны нет результатов генетической экспертизы, которая бы позволила с уверенностью сказать о ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Материалы уголовного дела, по которому обвинялся журналист Иван Голунов и в рамках которого СК проверяет действия задержавших его полицейских, находятся под грифом «секретно». Об этом в суде заявил следователь.
Бадди Макгирт, тренер чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянина Сергея Ковалёва, считает, что его подопечный должен нокаутировать мексиканца Сауля Альвареса, так как судьи, скорее всего, примут решение не в пользу российского боксёра по итогу боя.
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский объяснил, почему было принято решение о проведении поединка между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером в Саудовской Аравии.
Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.
Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении в прямом эфире прочитать расшифровку его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого демократы заявили о начале расследования в рамках процедуры импичмента.
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своём новом показательном номере, который будет посвящён матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, скончавшейся 29 августа на 72-м году жизни.
Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что дубль нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» по футболу связан не только с голевым чутьём игрока.
Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбандлингу украинской газотранспортной системы.
Американский боец смешанного стиля Грегор Гиллеспи заявил, что в случае победы над соотечественником Кевином Ли будет добиваться поединка с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.