Обозреватель: Столтенберг забыл предоставить слово Зеленскому

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время публичного выступления на Украине забыл передать слово Владимиру Зеленскому. Как пишет «Обозреватель», в конце своей речи на заседании Столтенберг объявил, что открытая для прессы часть окончена, забыв, что Зеленский ещё не выступил.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на заседании комиссии забыл передать слово президенту Владимиру Зеленскому. Как пишет «Обозреватель», в конце своей речи на заседании Столтенберг объявил, что открытая для прессы часть окончена, забыв, что Зеленский ещё не выступил. После этого генсек поспешил исправить оплошность и предоставил слово украинскому лидеру.

Кроме того, как отмечает издание, после выступления генсека в Верховной раде произошёл второй курьёз. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков не пожал руку Столтенбергу. В ответ на протянутую ладонь генерального секретаря альянса депутат указал ему на выход.

Как напоминает «Обозреватель», 30 октября Североатлантический совет НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом прибыл в Одессу. Столтенберг осмотрел корабли противоминной группы НАТО SNMCMG2 в морском порту и выступил с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.

31 октября в Киеве собралось заседание комиссии Украина — НАТО при участии Столтенберга и украинского президента Владимира Зеленского. Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.