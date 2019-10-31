Столтенберг: Россия не имеет права голоса по вопросу вступления Украины в НАТО

03:00
Эксперт оценил увеличение объёмов потребления тыквы в России
Директор «Центрального рынка» на Трубной площади и на Маросейке Евгений Моргачев рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что россияне стали чаще потреблять тыкву.
03:00
Первый канал ответил на слова Светлакова о «Прожекторперисхилтон»
Пресс-служба Первого канала прокомментировала заявление актёра Сергея Светлакова о причинах закрытия программы «Прожекторперисхилтон». Об этом сообщает РИА Новости.
03:00
Фрегат ЧФ вернулся в пункт базирования после учебного морского боя
Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в пункт базирования после учебного морского боя, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
03:00
В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в похищении подростка
Прокуратура Кировского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против шестерых местных жителей, среди которых четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства Татарстана.
03:00
В России покажут киноверсию спектакля «Смута. 1609 — 1611 гг.» Малого театра
В России, Абхазии, Азербайджане, Казахстане, Армении, Белоруссии, Германии и Польше покажут киноверсию спектакля «Смута. 1609 — 1611 гг.» Малого театра, сообщают «Дни.ру».
03:00
На проект «Сохранение лесов» в Оренбургской области направили 97,3 млн рублей в 2019 году
В Оренбургской области обсудили реализацию федерального проекта «Сохранение лесов». В 2019 году на него предоставили 97,3 млн рублей, передаёт RIA56.
03:00
В Курганской области возбудили дело по итогам проверки жилья для сирот
В Шумихинском районе Курганской области по итогам проверки жилья для сирот возбуждено уголовное дело.
03:00
СК возбудил дело после проверки сообщений об аварийном доме в Перми
СУ СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело по результатам проверки сообщений об аварийном доме в Кировском районе Перми.
03:00
Санкт-Петербург примет этап женской гоночной серии W Series
Женской гоночная серия W Series объявила предварительный календарь соревнований на сезон 2020 года.
03:00
Космонавты подписали петицию о строительстве дублёра Щёлковского шоссе
Космонавты подписали петицию, посвящённую строительству дублёра Щёлковского шоссе, сообщает телеканал «360».
03:00
В ДНР заявили о готовности к обмену пленными по формуле «52 на 85»
Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что ДНР готова к обмену пленными с Киевом по формуле «52 на 85».
03:00
Бывший форвард «Нью-Джерси» высказал мнение о проблемах Гусева в НХЛ
Бывший нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Патрик Элиаш высказал мнение о причинах возникновения сложностей у Никиты Гусева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
03:00
Кузнецова рассказала о процессе возвращения детей из Сирии
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила о планах взять анализ ДНК у 16 детей, которые находятся в сирийских тюрьмах и приютах, для принятия решения об их возможном возвращении в Россию.
03:00
НАТО ожидает от Украины внедрения закона о нацбезопасности
В НАТО ожидают от Украины внедрения принятого закона о национальной безопасности, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Верховной раде.
03:00
В ФАР оценили новые правила ОСАГО
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал новую редакцию закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
03:00
Международная конференция железнодорожных музеев пройдёт в Петербурге в 2021 году
Международная конференция железнодорожных музеев RAILCONF состоится в Санкт-Петербурге в 2021 году, сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.
03:00
Путин призвал руководителей «не плакаться» из-за кредитов
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с кредиторскими задолженностями медицинских учреждений, заявил, что в каждом случае необходимо разбираться отдельно.
03:00
В Минске заявили, что вопрос цен на нефть и газ перестал быть критическим
Вице-премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что наличие низких цен на углеводороды перестаёт быть критическим фактором для развития экономики Белоруссии в условиях развития высоких технологий.
03:00
Финал премии World Travel Awards 2020 пройдёт в Москве
Финал премии в области туризма World Travel Awards 2020 пройдёт в российской столице.
03:00
В Гидрометцентре объяснили предстоящее потепление в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о потеплении в праздничные выходные в Москве.
03:00
Первые две линии МЦД планируется запустить 21 ноября
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило о планах запустить первые два Московских центральных диаметра 21 ноября.
03:00
В Волгограде завели дело против матери, оставившей грудного ребёнка на улице
В Волгограде завели уголовное дело против 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице, сообщает Nation News со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
03:00
Бронзовая призёрка ОИ-2018 возглавила Федерацию лыжных гонок Тверской области
Бронзовая призёрка зимних Олимпийских игр 2018 года Наталья Непряева избрана президентом Федерации лыжных гонок Тверской области.
03:00
В Госдуме прокомментировали слова Салливана об отношениях с Россией
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана об отношениях с Россией.
03:00
«Авангард» расторг контракт с хоккеистом Щербаком
Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.
03:00
Минобороны Японии подтвердило запуск КНДР двух баллистических ракет
Министерство обороны Японии подтвердило информацию о том, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности по направлению к Японскому морю.
03:00
В корпорации МСП оценили пользу от допуска самозанятых к закупкам
Гендиректор корпорации МСП Александр Браверман заявил, что допуск самозанятых к закупкам компаний с госучастием поспособствует росту числа занятых в секторе малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает «Газета.Ru».
03:00
Трасса Оренбург — Орск передана в федеральную собственность
Автомобильная дорога Оренбург — Орск передана в федеральную собственность, сообщает RIA56.
03:00
В Москве появился памятник физику-ядерщику Доллежалю
В столице появился памятник физику-ядерщику Николаю Доллежалю, сообщает «Вечерняя Москва».
03:00
Генсек ОБСЕ выразил надежду на разведение сил в Петровском
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что надеется, что разведение сил и средств в населённом пункте Петровское в Донбассе начнётся на следующей неделе.
03:00
Гендиректор «Зенита»: престиж Кубка России можно поднять только собственными руками
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о престижности Кубка России по футболу.
03:00
Эксперт оценил позиции России и Украины по газовым вопросам
Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позиции России и Украины по газовым вопросам.
03:00
Мосгордума приняла в первом чтении бюджет столицы до 2022 года
Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект бюджета столицы на ближайшие три года.
03:00
Военные лётчики России и Сербии провели учения под Астраханью
Военные лётчики России и Сербии поразили более 10 воздушных целей в ходе совместных учений «Барс-2019» в Астраханской области.
03:00
«Ливерпуль» и МЮ узнали соперников по четвертьфиналу Кубка лиги
Английская футбольная лига (EFL) провела жеребьёвку 1/4 финала Кубка лиги.
03:00
Лавров прокомментировал данные СМИ о столкновении военных Турции и САР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения СМИ о якобы столкновениях турецких и сирийских военнослужащих в сирийской провинции Хасака.
03:00
В Раде приняли первое решение о снятии неприкосновенности с депутата
Новый состав Верховной рады впервые проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата, пишет «Громадське».
03:00
В Госдуме оценили сообщения СМИ США о сценарии сдерживания России
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT сообщения американских СМИ о том, что в правительстве США рассматривают новые стратегии «сдерживания» России и Китая.
03:00
Тим: Медведев будет в топе в течение следующего десятилетия
Австрийский теннисист Доминик Тим высказал мнение о прогрессе россиянина Даниила Медведева по ходу нынешнего сезона.
03:00
Лавров прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
03:00
Парламент Киргизии запретил добычу урана
Парламент Киргизии одобрил законопроект о запрете добычи урана и тория в стране.
03:00
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области.
03:00
Минобороны назвало провокацией «видео издевательств» в Забайкалье
Российское Министерство обороны заявило, что видеозапись издевательств, которые якобы происходили в воинской части в Забайкальском крае, опубликованная в средствах массовой информации, является «грубейшей провокацией».
03:00
Уайт прокомментировал ход переговоров о поединке Макгрегора с Серроне
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о переговорах по проведению боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
03:00
Путин допустил усиление наказания за ошибки медиков при обследовании
Президент России Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за ошибки, которые были допущены при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
03:00
В Новосибирской области опровергли сокращение врачей на 58%
Министерство здравоохранения Новосибирской области опровергло данные о том, что число врачей в регионе в 2018 году якобы сократилось на 58%. В ведомстве отметили, что тенденция, наоборот, положительная.
03:00
В МИД России прокомментировали гибель людей в поезде в Пакистане
В МИД России сообщили, что Москва не располагает информацией о наличии российских граждан среди погибших и пострадавших при пожаре в поезде в Пакистане.
03:00
Российский хоккеист вышел на матч в Англии в маске Путина
Форвард «Шеффилд Стилерс» Николай Лемтюгов вышел на лёд в маске президента России Владимира Путина перед матчем Кубка вызова с «Манчестер Шторм».
03:00
Посол России рассказал о ситуации с браконьерами из КНДР
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что обсудил с замминистра рыбного хозяйства КНДР ситуацию с северокорейскими браконьерами.
03:00
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».