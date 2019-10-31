Столтенберг: Россия не имеет права голоса по вопросу вступления Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Как сообщает «Телеканал новин 24», Столтенберг также добавил, что «каждая нация имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать, а в каких — нет».

Решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс должны принять Киев и 29 действительных членов НАТО, а Москва не имеет права вмешиваться. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время посещения Одессы.

«Это решение, которое должны принять Украина и 29 действительных членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в него. Иногда у нас складывается впечатление, что Россия должна решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет. Россия не имеет права голоса», — подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг также добавил, что «каждая нация имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать, а в каких — нет».