Times of Israel: Израиль уговорил Россию прекратить поставки оружия Ирану, а в ответ перестал снабжать Украину

Москва вняла просьбам Тель-Авива и прекратила поставки оружия в часть враждебных Израилю стран, включая Иран, заявил советник израильского премьера Ариэль Бульштейн. Как сообщает The Times of Israel, чиновник также рассказал, что Израиль в ответ согласился свернуть оружейный экспорт в ряд стран, у которых имеются трения с Москвой — включая и Украину.
Советник израильского премьер-министра по вопросам русскоязычного сообщества страны Ариэль Бульштейн заявил, что Россия «уступила просьбам Израиля» и прекратила поставки отдельного оружия нескольким «режимам-противникам» Тель-Авива, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильские СМИ. По словам Бульштейна, Израиль в ответ также свернул часть экспорта вооружений, которая «могла бы стеснить Москву» — включая поставки на Украину.
«Россия учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определённых видов вооружения в страны враждебные Израилю. Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель — стереть Израиль с лица земли. Естественно, мы воспринимаем поставки современных видов вооружений таким режимам, мягко говоря, без энтузиазма», — цитирует Бульштейна The Times of Israel. Чиновник также подчеркнул, что Израиль «по крайней мере дважды» согласился по просьбе России не продавать оружие государствам, в отношениях которых с Москвой есть напряжённость — в том числе и на Украину.
Бульштейн был назначен на недавно созданный пост советника по делам русскоговорящего сообщества Израиля в июне этого года после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалиции, что обернулось проведением новых выборов, отмечается в материале. Его назначение стало попыткой партии Нетаньяху «Ликуд» «оттянуть» часть избирателей от партии «Наш дом Израиль», опирающейся на русскоговорящую аудиторию и возглавляемую Авигдором Либерманом; именно последний своими «беспощадными требованиями» помешал Нетаньяху создать коалицию. Впрочем, позже оказалось, что переманить к себе голоса русскоязычных израильтян «Ликуду» так и не удалось — в сентябре на выборах одержал победу Либерман, отмечает обозреватель The Times of Israel.
Израиль поддерживает «крайне деликатные отношения с Россией», поскольку та, «наряду с Ираном, играет центральную роль в удержании у власти режима» президента Сирии Башара Асада, пишет журналист. Израиль при этом пытается помешать Ирану в рамках сирийского конфликта закрепиться у своей северной границы, подчёркивает он.
Как напоминает автор, Биньямин Нетаньяху поддерживает тесные связи с президентом России Владимиром Путиным и регулярно проводит с ним встречи, обсуждая события в регионе. Так, перед сентябрьскими выборами израильский политики встретился с Путиным в Сочи; по итогам встречи он заявил, что отношения между их странами достигли беспрецедентного уровня.
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