Девятый канал: Израиль закрыл все свои посольства из-за финансовых разногласий

Посольства и дипломатические миссии Израиля во всём мире прекратили работу с 30 октября из-за споров между правительственными ведомствами вокруг решения Минфина урезать расходы. В ответ МИД и Минобороны объявили общую забастовку протеста. Когда забастовка прекратится и израильские представительства вновь откроют свои двери, пока неизвестно, передаёт «Девятый канал».
Начиная с часу ночи по иерусалимскому времени 30 октября и «до получения новых объявлений» все дипломатические миссии Израиля в разных странах мира закрылись для посетителей из-за забастовки, которая была объявлена рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля, сообщает «Девятый канал». Представители комитета пояснили журналистам, что забастовка стала единственно возможной мерой протеста против решения Минфина о сокращении финансирования.
Министерство финансов решило сократить расходы на содержание израильских дипломатов, причём это касается дипломатических миссий и представительств Израиля по всему миру. Минфин также планирует ввести новые стандарты отчётности и пытается применить их «задним числом», обязав всех отчитываться и за прошлые расходы. Это вызвало серьёзное недовольство других правительственных ведомств, которые и так давно жаловались на нехватку средств, поясняется в статье.
В результате на сайтах и страницах израильских представительств в соцсетях появились предупреждения о том, что с 30 октября они прекращают работу. «Израильские дипломаты всегда стремились к тому, чтобы повысить силу и устойчивость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, кроме как предпринять вышеупомянутые действия, поскольку жизненно важные интересы Государства Израиль были ущемлены. Мы надеемся, что этот кризис будет разрешён в ближайшее время», — цитирует «Девятый канал» заявление Генконсульства Израиля в Торонто.
Когда израильским властям удастся урегулировать этот спор между министерствами и договориться о прекращении забастовки, чтобы дипломатические представительства Израиля во всём мире получили необходимое финансирование и смогли вновь приступить к работе, до сих пор неизвестно, говорится в статье.
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