Обозреватель National Interest объяснил, почему США не должны брать курс на сближение с Россией

США не должны смягчать свою позицию по отношению к России, так как последняя почувствует себя привилегированной стороной, пишет экс-посол Великобритании в Белоруссии Найджел Гулд-Дэвис в статье для The National Interest. По словам бывшего дипломата, это не грозит США ещё большим сближением России с Китаем.

Развитие отношений России и Китая в последние десять лет заставило страны Запада по обе стороны Атлантики задуматься над тем, как ему противостоять. И, как утверждает бывший посол Великобритании в Белоруссии Найджел Гулд-Дэвис в своей статье для The National Interest, ширятся призывы к более примирительной политике в отношении Москвы.

Так, ряду западных политиков кажется, что связи российского президента Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином представляют серьёзную угрозу, с которой США могут бороться, улучшая отношения с Россией.

Таким образом, в их представлении Москва и Вашингтон поменялись местами. В конце прошлого века американско-китайские отношения подтолкнули СССР к сотрудничеству с Западом, теперь смягчить свою позицию должны Соединённые Штаты.

Тем не менее, несмотря на внешнюю привлекательность подобного подхода, автору статьи он кажется основанным на некорректной логике и неправильном прочтении истории.

Гулд-Дэвис полагает, что сторонники так называемого триангулизма проводят неверную аналогию, так как в начале 1970-х годов Китай не представлял реальной угрозы для США. Однако сегодня для России Китай — сильный сосед, активно укрепляющий своё влияние на территории бывшего Советского Союза, что не нравится Кремлю. Кроме того, триангулисты неверно истолковывают частные встречи лидеров двух стран, за которыми стоит исключительно преследование собственных интересов.

Вместе с тем, США не должны вставать на место СССР, так как в конце прошлого века в отношениях Китая и Советского Союза доминировала антипатия, но сегодня, несмотря на недавнее ухудшение китайско-американских отношений, экономики двух стран остаются глубоко взаимозависимыми. Более того, отношения Пекина с Вашингтоном дня него намного важнее, нежели отношения с Москвой.

Таким образом, позиции России и Америки сегодня не являются зеркальным отражением ситуации 50-летней давности. «Россия не заняла позицию Америки на вершине треугольника», — полагает Гулд-Дэвис.

Среди сторонников триангулизма он выделяет американское издание The New York Times, на страницах которого недавно появился призыв «установить более прочные отношения с Россией и отдалить её от Китая». По мнению редакции, президенту Дональду Трампу следует противостоять более жёстким санкциям против России, что противоречит серьёзным опасениям, которые были изложены в другой редакторской статье всего несколько дней спустя.

Предполагается, что Россия может стать партнёром Соединённых Штатов в освоении космоса, Арктике и контроле над вооружениями. Однако автору неясно, почему Россия может захотеть сотрудничать в этих областях и почему это заставит её отказаться от отношений с Китаем. Так, проблема контроля над вооружениями в настоящее время касается не только Москвы и Вашингтона, но и Пекина.

При этом эксперт называет триангулизм не просто ошибочным, но и потенциально опасным. В рамках данного подхода США выглядят слабой стороной. Это значит, что уступки, на которые пойдёт Вашингтон, не будут взаимными и позволят Москве почувствовать себя привилегированной стороной.

Бороться с триангулизмом можно при помощи понимания силы и интересов других государств, а не только вашей страны, мышление с точки зрения основополагающих целей, а не исторических аналогий, а также признание, что сотрудничество служит исключительно национальным интересам.

По мнению автора статьи, сегодня китайско-российские отношения крепче, чем когда-либо с 1950-х годов, однако это было неизбежно вне зависимости от политики Запада. Таким образом, там не должны преувеличивать ни своё влияние на развитие отношений двух стран, ни угрозу, которую оно создаёт.

Вместе с тем, Гулд-Дэвис в статье для The National Interest признаёт, что в ряде вопросов сближение Пекина и Москвы всё же вызывает серьёзную обеспокоенность. Тем не менее он отмечает, что у Вашингтона есть лучшие варианты, нежели смягчение позиции по отношению к стране, которая бросает вызов западным интересам и нарушает нормы международного порядка.