Mondafrique: Париж проигрывает в споре с Москвой за влияние в Африке

Успех «взаимовыгодного партнёрства» между Москвой и африканскими государствами заставляет Париж прикладывать усилия для возвращения былого влияния на континенте, пишет Mondafrique. Одновременное проведение в будущем году форумов с участием африканских лидеров в Санкт-Петербурге и Бордо станет отражением этой конкуренции. Однако Франция, озабоченная вопросами инновационного развития, урбанизации и экологии, существенно проигрывает в этом споре России, предлагающей решение проблем безопасности и терроризма в Африке, отмечает издание.