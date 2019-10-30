Mondafrique: Париж проигрывает в споре с Москвой за влияние в Африке

Успех «взаимовыгодного партнёрства» между Москвой и африканскими государствами заставляет Париж прикладывать усилия для возвращения былого влияния на континенте, пишет Mondafrique. Одновременное проведение в будущем году форумов с участием африканских лидеров в Санкт-Петербурге и Бордо станет отражением этой конкуренции. Однако Франция, озабоченная вопросами инновационного развития, урбанизации и экологии, существенно проигрывает в этом споре России, предлагающей решение проблем безопасности и терроризма в Африке, отмечает издание.

Существенный прогресс взаимовыгодных контактов между Москвой и африканскими государствами, многие из которых входили когда-то в сферу интересов Парижа, не укрылся от внимания французских дипломатов, отмечает Mondafrique.

Свидетельством конкуренции двух стран за влияние на континенте издание считает совпадение в датах встреч с африканскими лидерами в Бордо и Санкт-Петербурге в следующем году. Петербургский международный экономический форум 2020 года пройдёт 3—6 июня, в те же дни, что и саммит Африка — Франция в Бордо (4—6 июня).

По убеждению автора статьи, эти параллельные события способны стать практическим воплощением продолжающегося процесса ухода Франции из региона и роста влияния России. Вероятно, форумы в Санкт-Петербурге и Бордо отразят в себе и разницу в подходах Москвы и Парижа: отстаиваемое Эммануэлем Макроном многостороннее сотрудничество против двусторонних связей, лежащих в основе «наступления» Владимира Путина на Африку.

«В политических, экономических и военных отношениях с африканскими странами Россия наращивает влияние совершенно спокойно, не встречая до сих пор реальных препятствий», — пишет издание. Однако, как замечает автор, хотя заявления Владимира Путина о безусловном праве каждой страны выбирать свой путь развития без постороннего вмешательства не могут не встретить сочувствия среди многих африканских лидеров, их политическая подоплёка способна обмануть лишь «живущих в мире грёз». Если для России приоритетными являются вопросы безопасности и вооружений, Франция делает акцент на проектах не государственного, а местного уровня, таких как улучшение качества жизни в городах и финансирование инноваций. Однако будет ли этот «наднациональный и инфрагосударственный подход» иметь больший успех, чем усиление государственного контроля и централизация власти, задаётся вопросом редакция сайта.

ПМЭФ-2020, претендующий на звание «русского Давоса», как и саммит Африка — Франция, пройдёт под председательством главы государства и откроет двери для 20 тыс. гостей из числа предпринимателей, инвесторов и влиятельных государственных деятелей разных стран. Одной из важных тем мероприятия наверняка станет укрепление «взаимовыгодного партнёрства» между Россией и Африкой. Отражением жизнеспособности этого сотрудничества станет присутствие на форуме глав африканских государств и их министров, и, по убеждению автора статьи, нет сомнений в том, что лидеры Алжира, Анголы, Центральноафриканской республики, Конго, Египта, Гвинеи, Мали, Мозамбика и Судана не упустят случая присутствовать на мероприятии.

Как поясняет Mondafrique, в настоящий момент проблемы безопасности и борьбы с терроризмом представляют для глав африканских государств больший приоритет, чем вопросы долгосрочного развития городов и территорий — центральная тема предстоящего саммита в Бордо. Действительно, саммит Африка — Франция будет посвящён, скорее, главам муниципалитетов, чем главам правительств; молодёжи, а не «герантократам»; экологии в противовес «бездумному раходованию ресурсов» и доверию в кругах молодых предпринимателей, а не государственных корпораций, отмечает издание. Приглашая к себе около тысячи молодых бизнесменов и инвесторов, Франция демонстрирует, что ею движет в первую очередь экономический, а не политический интерес. Цель саммита в Бордо — найти ответ на вызовы ближайшего будущего, такие как стремительный рост темпов урбанизации, а также проблемы защиты окружающей среды и изменения климата.

Однако этими ли проблемами обеспокоены большинство африканских лидеров, задаётся вопросом редакция сайта. Если на уме у них, скорее, сохранение собственной власти и защита прав на управление ресурсами страны, форум в Санкт-Петербурге, вероятно, лучше отвечает их интересам, заключает издание.