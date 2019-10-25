Le Monde: Россия выступает защитницей суверенитета Африки в противовес Западу

Прошедший в Сочи форум «Россия — Африка» ставил своей задачей не только расширить торговые отношения с рядом африканских стран, но и показать Западу, что Россия выигрывает благодаря поддержке существующих лидеров и уважению суверенитета других государств, сообщает Le Monde. Обсуждения прошли в дружественной атмосфере и положили начало плодотворному сотрудничеству в различных областях.

Первый дипломатический саммит между Россией и Африкой, состоявшийся 23 и 24 октября в Сочи, не обошёлся без заверений в дружбе, похожих на тост: как пишет Le Monde, Россия всегда в совершенстве владела этим искусством. Припоминая диалог между народами в советскую эпоху и обещая нарастить сотрудничество, стороны демонстрировали оптимизм и хорошее настроение на всём протяжении переговоров.

Как рассказывает французская газета, участники из России прежде всего старались выполнить требование президента о развитии торговых отношений с африканскими странами. Бронированные автомобили, вертолёты, тракторы и трамвайные вагоны у входа, медицинские материалы, шоколад или автоматическое оружие на аллеях — саммит в Сочи сперва мог показаться огромной ярмаркой. Несмотря на попытки затронуть в обсуждениях медицину и высокие технологии, задавали тон традиционно сильные в России отрасли: добыча полезных ископаемых и нефти, атомная энергетика и вооружение.

Хотя Кремль принял обязательства, которые могут принести в будущем €11,2 млрд, отмечается, что по итогам переговоров не был подписан ни один важный договор. Тем не менее благодаря форуму «Россия — Африка» государства показали, что это только начало, придёт время и для соглашений. «Взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза», — заявил президент Владимир Путин, и если «коллега сказал, что это хорошая цифра», то он сам не может с этим согласиться, потому что этого «слишком мало». Так, в 2018 году российско-африканский товарооборот составил только $20 млрд (из которых 7,7 млрд приходится на Египет), что сравнимо с цифрами Турции и Бразилии и далеко позади Китая ($200 млрд).

Не имея китайских финансов или человеческих ресурсов Франции, Москва украсила своё предложение о сотрудничестве сильным политическим посылом, который повторялся на протяжении всего форума и уместился в одном слове: суверенитет. Как заверил за круглым столом Михаил Богданов, замминистра иностранных дел, Россия не придерживается колониальных взглядов и хочет сотрудничать на равноправной основе с региональными властями.

Неслучайно Богданов является главным советником по Сирии, где Кремль продемонстрировал своё постоянство в защите находящихся у власти режимов. Такой принцип провозглашается и в регулярных сообщениях, отправляемых в Африку российской дипломатией, которая прекрасно умеет объединять торговые соглашения с сотрудничеством в области безопасности и военной сфере. К тому же, в отличие от своих западных коллег, Москва не пытается навязывать свои требования для «надлежащего управления» страной.

Тема суверенитета не нова и является обязательным пунктом в любых переговорах с Африкой, которая нуждается в подобных заверениях. Однако, как подчёркивает издание, в Сочи эта идея была доведена до крайности и использовалась как в качестве уникального торгового предложения, так и чтобы рассказать Западу о его проигрыше. Об этом свидетельствует, например, доклад Константина Малофеева «Заговор против Африки», в котором бизнесмен предполагает, что рекомендации МВФ ставят целью «свергнуть правительства и развязать гражданскую войну».

Кроме того, на саммите был сделан особый акцент на выходе из долларовой зависимости в товарообороте — ещё одной неизменной идее российской дипломатии — и даже высказывалось предложение использовать недоступные для санкций способы оплаты, например, российскую платёжную систему «Мир». В финальном коммюнике осуждается «политический диктат и валютный шантаж» и напоминается о принципах суверенности государств и «невмешательстве» в их дела.

Если публично африканские участники форума не спешили ухватиться за предложения России, то многие обсуждали приводимые аргументы. Как посчитала газета, лучше всех эти настроения выразил в своём комментарии глава марокканского новостного агентства MAP Халил Хачими: «Россия может стать для нам партнёром, который восстанавливает равновесие, обращает больше внимания на наши особенности и выводит из закрытого сотрудничества с Западом или Китаем».

Как отмечает издание, дискуссия «Традиционные ценности и суверенитет» также может предсказать будущую трансформацию Африки в площадку как для геополитического, так и идеологического столкновения. Эта тема как никогда близка Москве, которая всё более открыто критикует либерализм. «Это оппозиция западным ценностям, патриархату или сексуальному воспитанию, которое мы, россияне, уже прошли», — объяснил модератор дискуссии Александр Малькевич, политтехнолог, находящийся под санкциями США за попытки повлиять на различные американские выборы с помощью «фабрики троллей».

Обсуждения за этим круглым столом были организованы под эгидой недавно появившейся при поддержке Москвы неправительственной организации, которая добивается альтернативы существующим миссиям обозревателей во время выборов и одновременно активно оспаривает суверенитет Франции над островами Эпарс в Индийском океане.

Мари-Ноэль Кояра, министр обороны Центральноафриканской республики, где сильно влияние России, указывает, что глубокий кризис государства возник из-за того, что ему «всегда предлагают решения со стороны, не принимая во внимание наши традиционные ценности». Более радикальная Натали Ямб из Кот-д’Ивуара заявила, что «франкоязычная Африка всё ещё находится под контролем Франции, которая скрытно продвигается вперёд», а политики выступают «против африканского франка, за ликвидацию французских военных баз, которые только расхищают ресурсы, поддерживают восстания и обучают террористов».