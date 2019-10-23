TV5 Monde: несмотря на громкие заявления, Москва остаётся в Африке «экономическим карликом»

Саммит «Россия — Африка» в Сочи призван заявить о возвращении Москвы на континент, покинутый ею после распада СССР, сообщает TV5 Monde. Однако, как подчёркивает сайт телеканала, долгое отсутствие дало о себе знать, и сегодня среди других игроков Москве отведена роль «экономического карлика» в регионе. По словам издания, сегодня Москва нуждается в африканском континенте больше, чем он в ней.

Началом стратегии «возвращения России на африканский континент» TV5 Monde считает «короткий, но плодотворный» визит Владимира Путина в Алжир в марте 2006 года, когда между странами был заключён контракт на поставку вооружений на сумму $6 млрд в обмен на аннулирование алжирского долга в размере $5 млрд и заложены основы сотрудничества государств в энергетической сфере.

Как напоминает издание, президент России пытался наладить сотрудничество с Африкой ещё с начала 2000-х годов. Именно тогда он отправил председателя Торгово-промышленной палаты России Евгения Примакова в турне по южной части континента и безуспешно пытался заключить с Ливией Муаммара Каддафи соглашения, подобные алжирским. Однако первым успехом в этом направлении стало лишь подписание в 2013 году «огромного контракта» на поставку вооружений Египту, а также соглашение о строительстве неподалёку от Александрии первой египетской АЭС.

Можно ли сегодня, в октябре 2019 года, говорить о возобновлении отношений между Россией и Африкой, задаётся вопросом издание. Саммит «Россия — Африка» в Сочи призван показать другим странам, присутствующим на континенте, что с Россией отныне «тоже нужно считаться», пишет сайт телеканала. В первую очередь это послание адресовано Китаю, крупнейшему финансовому партнёру африканских государств и ещё одному любителю масштабных саммитов — форум «Китай — Африка» в сентябре 2018 года объединил около 50 государственных лидеров.

Уход России с африканского континента начался в период перестройки и распада СССР, напоминает издание. «Это было неслыханно. Советы собрали багаж в одночасье, и СССР был стёрт с карты», — рассказывает ганский чиновник, добавляя, что для других игроков этот уход стал «манной небесной».

По словам французского эксперта Арно Дюбьена, в 90-х годах президент России Борис Ельцин и глава МИД Андрей Козырев объясняли уход России из Африки тем, что отныне приоритетом страны стало «присоединение к сообществу цивилизованных государств». Как рассказывает специалист, начиная с 1992 года, Москва объявила о закрытиии в Африке 9 посольств, 4 ведомств и 13 из 20 культурных центров. В 1993 году объём товарооборота между Россией и африканскими странами составлял всего $760 млн — менее 2% от всего объёма российской внешней торговли.

Как подчёркивает сайт телеканала, сейчас этот показатель равен $17 млрд, при этом $12 млрд приходятся на Северную Африку (для сравнения, объём товарообмена с Китаем — $200 млрд, а с ЕС — $275 млрд). При этом, как заявил Владимир Путин в интервью российскому информационному агентству ТАСС, в процессе подготовки находятся проекты российских инвестиций на миллиарды долларов.

Однако в 90-е годы «внезапный» уход СССР из региона положил конец почти вековому участию России в африканских делах. Конкретным воплощением этого сотрудничества стала учёба в престижных советских университетах многих поколений молодых африканцев, многие из которых сегодня стали частью политической элиты континента, включая президента Анголы Жуана Лоренсу.

Таким образом, говорить о полноценном возвращении России в Африку пока рано, считает автор статьи. Её резкий уход с континента и длительное отсутствие дали о себе знать, несмотря на то что автомат Калашникова всё ещё изображён на флаге Мозамбика.

Как отмечает издание, хотя участие России в делах Центральноафриканской республики в последние два года воспринимается во Франции как «империалистическая» политика Владимира Путина, на самом деле интересы России в регионе куда более прозаичны. По мнению эксперта Арно Калика, в первую очередь, Москва надеется использовать Африку для удовлетворения своей потребности в природных ресурсах и облегчения гнёта западных санкций. «Будучи на континенте экономическим карликом, Москва, в конце концов, нуждается в Африке больше, чем Африка в ней», — заключает специалист.