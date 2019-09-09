Президент ЦАР: Центральная Африка — не поле для конфликта России и Франции

И у России, нынешнего партнёра ЦАР, и у Франции, её исторического союзника, есть своё место в Центральноафриканской Республике, заверил президент этой страны в интервью Le Figaro. По его словам, там рады любым дружественно настроенным силам, и никаких конфликтов между Парижем и Москвой там не было и быть не могло.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера приехал в Париж на переговоры с Эммануэлем Макроном, чтобы сгладить напряжённость, которая появилась из-за сближения этой страны с Москвой, пишет Le Figaro. При этом в интервью изданию он заявил: на территории ЦАР никаких конфликтов между Россией и Франции нет и быть не может.

Сотрудничество между ЦАР и Россией зародилось не вчера, отметил президент, оно длится с 1960-х годов. Сегодня Россия поставляет этой африканской стране вооружения для армии, «и нет никаких причин, чтобы у неё были конфликты с Францией».

«Сегодня у Центральноафриканской Республики много проблем, и все дружественные страны, которые хотят оказать поддержку, чтобы привести к миру и стабильности, нами приветствуются, — приводит издание слова главы ЦАР. — Обе страны (Россия и Франция. — прим. ИноТВ) должны работать в ЦАР в полной синергии, чтобы наступил мир».

По его словам, в том, что создалось впечатление, будто Россия и Франция конфликтуют на пространстве этой африканской страны, есть большой вклад СМИ, но власти стараются сделать ситуацию прозрачной. Ведь и у Франции, исторического партнёра ЦАР, есть своё место в этой стране, и у России, которая сейчас поддерживает республику, — тоже своё.

В целом, как отмечает журналист Le Figaro, африканский политик во время интервью много раз произносил слово «мир». Если Россия, по его словам, помогает ЦАР вооружениями, чтобы принести мир и стабильность, то Франция возобновляет программы помощи, например, с целью модернизации системы государственного управления ЦАР. Он отметил, что сейчас идёт период возвращения Франции в Центральноафриканскую Республику как в дипломатическом плане, так и в гуманитарном.