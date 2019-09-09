Президент ЦАР: Центральная Африка — не поле для конфликта России и Франции
В целом, как отмечает журналист Le Figaro, африканский политик во время интервью много раз произносил слово «мир». Если Россия, по его словам, помогает ЦАР вооружениями, чтобы принести мир и стабильность, то Франция возобновляет программы помощи, например, с целью модернизации системы государственного управления ЦАР. Он отметил, что сейчас идёт период возвращения Франции в Центральноафриканскую Республику как в дипломатическом плане, так и в гуманитарном.
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