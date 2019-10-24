SRF: Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для африканских стран

Саммит африканских стран в Сочи для многих государств — только начало более тесного сотрудничества с Россией, в котором они, без сомнения, заинтересованы. По версии швейцарского телеканала SRF, Москва долгое время почти не присутствовала в Африке и не сможет сразу стать для неё важнейшим партнёром. Между тем, Россия уже является для африканских стран поставщиком оружия номер один и активно занимается развитием атомной энергетики на континенте.

В советские времена русские обладали большим влиянием в Африке, отмечает швейцарский телеканал SRF. После окончания холодной войны они ушли с континента и предоставили поле деятельности другим игрокам — Китаю, Индии и Западу. Теперь Россия старается вернуться к прежнему влиянию в Африке и находит интересные для неё ниши в африканской экономике, полагает корреспондент телеканала.

Саммит африканских государств в Сочи предоставляет им больше выбора. Россия для африканцев — ещё один возможный партнёр, наряду с Китаем, арабскими странами, Европой и США. Развивая отношения с Москвой, африканские государства приобретают больший вес на международной арене и надеются улучшить свои позиции при проведении дальнейших переговоров, считает швейцарский журналист.

По версии телеканала SRF, интерес Африки в сотрудничестве с Россией, вне всякого сомнения, велик. Однако сначала они хотят посмотреть, что Россия может им предложить и что они сами могут ей продавать. В случае Кении это, к примеру, минералы или чай. В этом смысле встреча в Сочи для многих стран — старт на пути к установлению более тесных связей. Что конкретно из этого получится, будет зависеть от каждого африканского государства в отдельности.

На данный момент Россия уже является поставщиком оружия номер один для африканского континента, подчёркивает швейцарский телеканал. Её доля в общем африканском обороте оружия составляет 39%. Ещё одной важной сферой может стать атомная энергетика. Пока что атомная электростанция есть только в ЮАР, но Россия уже заключила соглашения с 15 африканскими странами. В ближайшие пять лет первая российская АЭС может появиться в Руанде. Кроме того, Россия, как и многие другие государства, заинтересована в природных ресурсах Африки. Периодически Москва также отправляет на континент своих военных.

По замечанию телеканала, Россия не может предложить Африке ничего принципиально нового — однако, когда у страны есть выбор между электростанцией от Франции или России или новыми танками из России или Китая, это открывает пространство для переговоров. Африканские государства тоже могут этим злоупотреблять, подчёркивает SRF. К сожалению, слишком часто крупные проекты распределяются по-тихому, как в случае с китайской железной дорогой в Кении. В этих случаях часто происходят переплаты. В любом случае, ясно одно: африканские страны могут выиграть только тогда, когда они принимают участие в принятии решений.

Для населения Африки готовность России сотрудничать с «деспотами», вероятно, не означает ничего хорошего, предполагает журналист телеканала. Многие африканские государства являются молодыми, их политические структуры ещё недостаточно окрепли. Политика там зачастую проводится с позиции силы. Как подчёркивает SRF, Россия уже продемонстрировала готовность вести дела с властями таких стран без оглядки на демократию или права человека.

По мнению корреспондента телеканала, Россия не сможет прямо сейчас утвердиться в Африке как серьёзный конкурент и крупный игрок — для этого у неё на данный момент не хватает ресурсов. Однако Россия уже представлена в сфере безопасности и атомной энергетики. Москва находит свои ниши в тех отраслях, где международное сообщество ввело санкции.

Многие считают, что Россия слишком поздно явилась на эту вечеринку, отмечает швейцарский телеканал. Путин до сих пор посещал только североафриканские страны и однажды был в ЮАР. Но можно прийти на вечеринку поздно и при этом как следует попраздновать вместе со всеми, заключает SRF.