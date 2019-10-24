Drive: Ту-160 в Африке показывают, насколько всерьёз Россия решила там закрепиться

В тот день, когда президент России Владимир Путин открыл в Сочи первый в истории саммит «Россия — Африка», в ЮАР на авиабазе ВВС «Ватерклуф» приземлились два российских бомбардировщика Ту-160. Как пишет The Drive, приземление самолётов является чётким сигналом того, что Кремль не только заинтересован в связях с ЮАР, но и продолжает расширять свои связи на континенте в целом.

Два российских бомбардировщика Ту-160 приземлились 23 октября на авиабазе ВВС ЮАР, что стало первым в истории перелётом российских бомбардировщиков в Африку. Как пишет The Drive, данное событие произошло в тот же день, когда президент России Владимир Путин открыл в Сочи первый в истории саммит «Россия — Африка» в рамках попыток Кремля расширить влияние на этом континенте.

Как продолжает издание, для Москвы перелёт двух бомбардировщиков в ЮАР — это очевидная демонстрация способности России проводить военные операции далеко за пределами своих собственных территорий. Последние несколько лет Россия всё чаще проводит операции с применением патрульных самолётов дальнего действия, включая стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, в стратегически значимых Арктическом и Тихоокеанском регионах. Некоторые миссии в Тихоокеанском регионе Россия проводит совместно с Китаем, что лишний раз подчёркивает стремление Москвы напрямую сотрудничать с её партнерами на регулярной основе по всему миру.

Данная тенденция проявилась в переброске двух бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу в декабре 2018 года, когда Россия и Венесуэла провели 10-часовую совместную операцию по патрулированию территории Карибского моря. Как и в случае с перелётом российских Ту-160 в Венесуэлу, прибытие бомбардировщиков на авиабазу «Ватерклуф» стало наглядной демонстрацией тёплых отношений между Россией и Южной Африкой.

Даррен Оливье из African Defense Review отметил, что планы такого визита обсуждались ещё в 2016 году, однако его пришлось отложить из-за того, что российские ВКС в то время проводили операции в Сирии. Но благодаря этим отсрочкам прибытие российских бомбардировщиков в ЮАР оказалось ещё более символичным, поскольку в тот же день президент ЮАР Сирил Рамафоса встретился с Путиным в рамках первого в истории саммита «Россия — Африка».

Как заключает издание, расширению влияния России в Африке также способствует ослабление интереса к континенту со стороны США под руководством президента Дональд Трампа. Поэтому прибытие Ту-160 в ЮАР несомненно является чётким сигналом того, что Кремль заинтересован в этой стране и продолжает расширять свои связи на континенте в целом.