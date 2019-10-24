Drive: Ту-160 в Африке показывают, насколько всерьёз Россия решила там закрепиться

В тот день, когда президент России Владимир Путин открыл в Сочи первый в истории саммит «Россия — Африка», в ЮАР на авиабазе ВВС «Ватерклуф» приземлились два российских бомбардировщика Ту-160. Как пишет The Drive, приземление самолётов является чётким сигналом того, что Кремль не только заинтересован в связях с ЮАР, но и продолжает расширять свои связи на континенте в целом.
Два российских бомбардировщика Ту-160 приземлились 23 октября на авиабазе ВВС ЮАР, что стало первым в истории перелётом российских бомбардировщиков в Африку. Как пишет The Drive, данное событие произошло в тот же день, когда президент России Владимир Путин открыл в Сочи первый в истории саммит «Россия — Африка» в рамках попыток Кремля расширить влияние на этом континенте.
Как продолжает издание, для Москвы перелёт двух бомбардировщиков в ЮАР — это очевидная демонстрация способности России проводить военные операции далеко за пределами своих собственных территорий. Последние несколько лет Россия всё чаще проводит операции с применением патрульных самолётов дальнего действия, включая стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, в стратегически значимых Арктическом и Тихоокеанском регионах. Некоторые миссии в Тихоокеанском регионе Россия проводит совместно с Китаем, что лишний раз подчёркивает стремление Москвы напрямую сотрудничать с её партнерами на регулярной основе по всему миру.
Данная тенденция проявилась в переброске двух бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу в декабре 2018 года, когда Россия и Венесуэла провели 10-часовую совместную операцию по патрулированию территории Карибского моря. Как и в случае с перелётом российских Ту-160 в Венесуэлу, прибытие бомбардировщиков на авиабазу «Ватерклуф» стало наглядной демонстрацией тёплых отношений между Россией и Южной Африкой.
Даррен Оливье из African Defense Review отметил, что планы такого визита обсуждались ещё в 2016 году, однако его пришлось отложить из-за того, что российские ВКС в то время проводили операции в Сирии. Но благодаря этим отсрочкам прибытие российских бомбардировщиков в ЮАР оказалось ещё более символичным, поскольку в тот же день президент ЮАР Сирил Рамафоса встретился с Путиным в рамках первого в истории саммита «Россия — Африка».
Как заключает издание, расширению влияния России в Африке также способствует ослабление интереса к континенту со стороны США под руководством президента Дональд Трампа. Поэтому прибытие Ту-160 в ЮАР несомненно является чётким сигналом того, что Кремль заинтересован в этой стране и продолжает расширять свои связи на континенте в целом.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателей парламентов стран Совета Европы посетить торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве в 2020 году.
Руководство испанской Ла Лиги намерено оспорить решение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) перенести матч десятого тура Примеры между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» на 18 декабря.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает не допустить массового побега пленных боевиков террористической организации «Исламское государство»* из мест заключения на фоне осложнения ситуации на севере Сирии, передаёт Интерфакс.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве во вторник, 29 октября, ожидается мокрый снег, а температура воздуха приблизится к обычным для этого времени года значениям.
Полиция пришла к выводу, что 25-летняя пассажирка парома Silja Europa, который прибыл в Таллин из Хельсинки, скончалась из-за проблем со здоровьем. Смерть второго пассажира, мужчины 21 года, пока не комментируют.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о планах вывести Россию в пятёрку лидеров по научным исследованиям и разработкам к 2024 году, а также в десятку — по присутствию в топ-500 глобальных рейтингов университетов.
Полиция проводит рейд по двум адресам в Северной Ирландии в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство по иску крымского агрохолдинга «Дружба народов» к Алексею Навальному. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Школьник Иван Степанов из Псковской области приедет в Москву на церемонию награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
В 2019 году мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов проводятся в 19 государственных учреждениях культуры Московской области. На эти цели направлено 20,6 млн рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра культуры региона Елену Харламову.
Более 15 тыс. штрафов выписали автомобилистам за десять дней работы камер на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД ГУ МВД России.