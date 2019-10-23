Advance: похоже, что русским придётся вечно жалеть о продаже Аляски за бесценок

Если рассмотреть соглашение по продаже Аляски с учётом нынешних валютных курсов, то выяснится, что Соединённые Штаты купили у России огромную территорию, заплатив за квадратный километр менее $80, пишет Advance. А учитывая, что сейчас практически любая точка планеты по-своему является «стратегической», это очень похоже на сделку, о которой русские «обречены жалеть вечно», отмечается в статье.

Российская продажа Аляски — интересный и загадочный исторический эпизод, который до сих пор продолжает привлекать внимание исследователей, отмечает хорватское издание Advance. В 1867 году Российская империя продала эту огромную территорию Соединённым Штатам всего за $7,2 млн. Если учесть инфляцию и современные курсы валют, сегодня это составило бы около $120 млн. «Просто смешная сумма. А ведь речь идёт об очень большой территории площадью 1 518 800 квадратных километров», — подчёркивается в статье. Получается, что в пересчёте на современные деньги США заплатили России менее $80 за квадратный километр земли, отмечает автор: «Похоже на сделку, о которой русские обречены жалеть вечно».



Сегодня, когда практически любая точка планеты по-своему является «стратегической» (без сомнений, это можно сказать и про Аляску) — вполне возможно, что русские «кусают локти из-за этой продажи за бесценок», говорится в статье. Однако в XIX веке исторические реалии были совсем другие, и у России были основания найти желающих выкупить эти территории как можно скорее, напоминает автор. Первыми ещё в начале XVIII века на территории современной Аляски (тогдашней Русской Америки) начали появляться так называемые промысловики — русские наёмные рабочие, в основном представители коренных народов Сибири, которые занимались преимущественно охотой и пушной торговлей и приезжали на Аляску, чтобы расширить там свою деятельность.



В то время в смысле государственной принадлежности Аляска ещё была «ничьей», отмечает автор. Там проживали коренные народности, однако их численность в расчёте на площадь территории была довольно небольшая. Сначала русские вступили в контакт с алеутами — народом из эскимосско-алеутской семьи, представители которого населяли Алеутские острова и некоторые другие в Беринговом море и занимались в основном рыболовством. «Как и следовало ожидать, русские подчинили алеутов себе и стали их эксплуатировать. В таком крайне тяжёлом положении алеуты прожили лет 20, но их жизнь улучшилась, когда к власти в Российской империи пришла Екатерина Вторая Великая», — пишет Advance. Как только Екатерина Вторая стала императрицей в 1763 году, она «распорядилась обращаться с алеутами достойно», что значительно снизило напряжённость в регионе, а в некоторых поселениях русские и алеуты даже сумели мирно ужиться, сообщается в статье.



Несмотря на это, многие алеуты погибли в конфликтах с русскими — однако впоследствии эти конфликты показались безобидными по сравнению с намного большей бедой, которую русские принесли с собой из Евразии в виде различных заболеваний, подчёркивает автор. Дело в том, что алеуты не контактировали с внешним миром и не обладали иммунитетом к болезням, распространённым в то время на территории Европы и Азии, говорится в статье: «В результате к концу XVIII века от этих заболеваний погибли почти 80 процентов алеутов! Что касается других коренных народов, то русские без труда их покорили и подчинили себе — в том числе, например, индейцев Кониаг, проживавших в глубине Аляски».



Действительно ли русские относились к Аляске, как к своей «колонии»? Сначала — нет, поясняет автор, и освоение шло в целом «неформально». Однако Русская православная церковь вела там активную деятельность с самого начала, возводила церкви и стремилась обратить местное коренное население в православие, пишет Advance. Только в 1821 году царь Александр I своим указом провозгласил Аляску «российским владением», объявив отныне всю территорию выше 51-й параллели частью Российской империи. Тем же указом иностранным кораблям запрещалось приближаться к новым российским владениям ближе, чем на 115 миль. «Разумеется, США не смолчали и выразили решительный протест против этого решения», — подчёркивается в статье.



Американцы и сами строили планы на эти земли, так как были уверены, что в будущем вся основная торговля будет вестись в Азии (точнее, через Тихий океан), поэтому Аляска представлялась им чрезвычайно ценным регионом: «Русские, не желая слишком уж нервировать американцев, которых они тогда считали важным партнёром, способным дать отпор Британии, согласились (правда, только через три года, в 1824 году) на особую Русско-американскую конвенцию. Благодаря ей российские порты открылись для американских кораблей, а царь Александр I согласился сдвинуть границу своей территории севернее на широту 54°40' с.ш.».



«Факт в том, что русские никогда не придавали этому региону (возможно, до поры, до времени) никакого особенного значения», — говорится в статье. Свободной земли вокруг в те времена было много, а их присутствие было ограниченным. Поэтому русских «очень беспокоило то, что Великобритания могла бы, если бы захотела, без труда захватить всю Русскую Америку — то есть современную Аляску», поясняет автор. И стремясь решить эту проблему, они пришли к выводу, что лучше всего было бы продать эту территорию, пока это ещё возможно. Эта идея стала ещё актуальнее после того, как Россия потерпела поражение в Крымской войне (1853—1856), которая, несмотря на название, в действительности, как и многие другие великие войны, началась на Балканах, пишет Advance: «Альянс Великобритании, Франции и Османской империи победил Российскую империю, которая при этом потеряла около полумиллиона солдат».



Крымская война стала важной исторической вехой, поскольку европейские державы убедились, насколько слаба Османская империя — и поняли, что тот момент, когда Россия сможет завладеть её обширными территориями, является лишь «вопросом времени», говорится в статье. Поэтому главной целью войны было помешать России совершить «рывок на Запад», отмечает автор: «Если бы в тот ключевой момент такие державы, как Великобритания и Франция, не оказали поддержку уже измождённой Турции, кто знает, как бы сегодня выглядела карта Европы? Не исключено, что вся территория Балкан входила бы в состав России. Ведь в начале Крымской войны Россия уже контролировала устье Дуная и Молдавию. Всё это она потеряла после поражения в Крымской войне, как и исторический шанс расширить свои границы на Западе».



«После поражения в Крымской войне Россия ещё больше уверилась в необходимости продать Аляску, полагая, что рано или поздно британцы вторгнутся туда и без труда её захватят — учитывая, что в случае подобного конфликта русские не собирались защищать эту территорию», — поясняет автор. Царь Александр II, который в те времена правил Россией, принял окончательное решение продать Аляску. Однако все приготовления к этой сделке осуществлялись тайно, чтобы не продешевить, пишет Advance: «Стремясь заключить как можно более выгодную сделку, русские предложили Аляску и Соединённым Штатам, и Великобритании». Однако британский премьер-министр лорд Палмерстон отклонил это предложение, сказав, что британцам достаточно «диких краёв» в Канаде, которая тогда ещё не обрела независимость и оставалась под контролем Великобритании. После этого Россия собралась продавать Аляску США и уже начала «готовить почву», однако в 1861-м там разразилась гражданская война, поэтому русским пришлось подождать ещё несколько лет.



Сразу же после завершения этой войны российский император вновь направил в Америку своего представителя для возобновления переговоров, говорится в статье. Во главе США тогда стоял президент Эндрю Джонсон, который возглавил страну после убийства Авраама Линкольна и собирался приступить к «масштабному послевоенному восстановлению» Америки. Это вызывало напряжённость в политических кругах США, поскольку республиканцы в большинстве своём не поддерживали его планы. Поэтому идея купить Аляску очень понравилась Джонсону, так как он был уверен: её поддержат абсолютно все, так как это позволит США значительно расширить свою территорию после тяжёлой гражданской войны, поясняет автор. Заключительные переговоры о продаже Аляски заняли целый день и ночь 30 марта 1867 года, и лишь в четыре часа утра был подписан договор, по которому США покупали Аляску за условленные $7,2 млн.



18 октября 1867 года на Аляске в городе Ситка состоялась церемония передачи этой огромной территории: российский флаг был спущен, и вместо него подняли американский флаг, усыпанный звёздами, сообщает Advance: «Русские ещё некоторое время оставались на Аляске, но недолго. Наконец почти все переселились в Россию. Их было немного — всего около 2,5 тысяч (в это число вошли также дети от смешанных браков между русскими и представителями коренных народностей)». Стала ли покупка Аляски по низкой цене выгодной для американцев? Вначале этот регион не вызывал у американцев особенного энтузиазма — однако после того, как в 1896 году там нашли золото, отношение к нему заметно изменилось, отмечается в статье. В то же время современный американский экономист и публицист Дэвид Баркер полагает, что американское правительство ещё недостаточно заработало на покупке Аляски, даже если учесть все ресурсы. По его мнению, расходы на управление Аляской до сих пор довольно велики, а прибыли остаётся не так много.



Однако Баркер — экономист, поэтому он смотрит на этот вопрос со своей перспективы, в то время как геостратеги придерживаются иного мнения, подчёркивается в статье: «Они считают, что, купив Аляску, США сделали один из самых правильных шагов в своей истории. В обстановке, когда напряжённость между Россией и США снова возрастает и уже заговорили о так называемой второй холодной войне, Вашингтон, несомненно, рад тому, что на Аляске нет российских военных баз».



Интересно также отметить, что в поисках покупателя Россия также провела предварительные переговоры с ещё одним таинственным «потенциальным покупателем» Аляски, говорится в статье. Об этом стало известно только в конце прошлого года, причём речь идёт об одной из самых маленьких стран мира — крошечном европейском княжестве Лихтенштейн, которое расположилось между Австрией и Швейцарией и никогда не привлекало особого внимания. Эта история открылась в ноябре 2018 года, когда по швейцарскому национальному телевидению показали интригующий документальный фильм, в котором рассказывалось, что российский император Александр II, прежде чем предложить Аляску Великобритании и США, предложил княжеской семье Лихтенштейна выкупить эту огромную территорию. И лишь после того, как они отклонили это предложение, Россия обратилась к британцам и американцам.



Многие посчитали эту историю лишь историческим анекдотом, основанным на слухах. Однако после премьеры фильма принц Лихтенштейна Ханс-Адам II в официальном письме впервые публично подтвердил, что русские действительно обращались с таким предложением, причём впоследствии эта тема не раз обсуждалась внутри его семьи. А если бы княжество в своё время согласилось на эту сделку, тогда Лихтенштейн, который сейчас находится в самом конце рейтинга по общей площади, занимал бы сегодня 16-е место в числе крупнейших стран мира, заключает Advance.