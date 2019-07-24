Daily Mail: мечта времён Николая II — железная магистраль соединит Москву и Якутию

В субботу будет открыто пассажирское движение по Амуро-Якутской железной магистрали, которая через Транссибирскую магистраль соединит Москву и Якутию, сообщает Daily Mail. Отмечается, что дорога является частью более грандиозного плана по соединению Сибири с Аляской.
На этой неделе будет дан старт пассажирскому движению по Амуро-Якутской железной магистрали (АЯМ), которая облегчит туристам доступ к сердцу российской зоны вечной мерзлоты и залежей алмазов — Якутии, пишет Daily Mail.
АЯМ свяжет самую длинную железную дорогу в мире Транссибирскую магистраль с пригородом Якутска. При этом, как отмечает издание, завершение строительства АЯМ стало первым этапом в претворении в жизнь российского плана по соединению железной дорогой Чукотки и Аляски.
Выдающимся инженерным достижением стало строительство значительного участка магистрали в зоне вечной мерзлоты и обеспечение устойчивости конструкции к серьёзным перепадам температуры резко континентального климата.
Уже в эту субботу первый поезд совершит поездку из Москвы до станции Нижний Бестях на правом берегу Лены, от которой до Якутска можно добраться на пароме летом, и по ледовой переправе зимой. В дальнейшем планируется строительство моста, который соединит станцию Нижний Бестях с центром Якутска, что позволяет надеяться на продление железной дороги вплоть до Магадана.
Как отмечает Daily Mail, открытие АЯМ воплощает в жизнь мечту, которая восходит ещё ко времени правления последнего российского императора Николая II.
В 1904 году план строительства железной дороги от Сибири до Аляски через Якутию предложил французский инженер Лоик де Лобель. Однако Русско-японская война помешала проекту.
Первый этап строительства был начат ещё при бывшем руководителе СССР Иосифе Сталине, но уже в 1942 году значительная часть дороги была разобрана для нужд фронта. Позже строительство продолжил последний глава Советского Союза Михаил Горбачёв, однако последние почти 400 км были достроены только сейчас.
Ещё в 2014 году дорога была открыта для грузовых перевозок, а сейчас ею смогут воспользоваться и пассажиры, пишет Daily Mail.
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