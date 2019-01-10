Le Figaro: решение о сносе кинотеатров советских времён ради строительства районных центров не обрадовало москвичей

Более 30 кинотеатров советских времён в Москве будут разрушены или перестроены к неудовольствию местных жителей, пишет Le Figaro. Постройки 1960 —1970 годов планируется превратить в районные центры с кинозалами, магазинами и кафе, сообщает издание. Хотя застройщик оправдывает это решение «плачевным» состоянием зданий кинотеатров, москвичи оплакивают утрату архитектурного наследия эпохи СССР.

Кинотеатры советской эпохи, в течение десятилетий остававшиеся центрами общественной жизни в «необъятных спальных районах» Москвы, сегодня приговорены к разрушению или перестройке, пишет Le Figaro. По словам издания, местные жители воспринимают эту инициативу как трагедию, боясь стать свидетелями исчезновения ценного архитектурного наследия 1960—1970 годов — эпохи расцвета советского кино, когда была построена большая часть кинотеатров.

По словам инициаторов проекта, его цель — дать новую жизнь «мрачным» городским окраинам, состоящим из бесконечной череды одинаковых строений. Как сообщается, застройщик ADG Group выкупил у государства 39 кинотеатров, из которых свой облик сохранят всего три, в том числе «Родина» 1938 года постройки — образец «сталинской архитектуры» с массивными колоннами, украшенный мозаикой. Остальные превратятся в «районные центры» с кинозалами, магазинами и кафе.

По словам сооснователя ADG Group Григория Печерского, проект реновации «вернёт историческое назначение» московским кинотеатрам и избавит местных жителей от необходимости ездить в центр города. Когда здания были выкуплены у государства в 2014 году, состояние их было «плачевным», кроме того, около половины из них оставались закрытыми с 1990-х годов, добавляет Печерский.

По мнению лидера группы за сохранение кинотеатра «Алмаз» Клима Лихачёва, перестроенные кинотеатры пополнят ряды «обычных торговых центров», каких в Москве и без того в избытке. «Они говорят нам, что это удручающие места, которые должны быть разрушены. Но это наш любимый кинотеатр, и никто не спросил нашего мнения», — негодует Лихачёв.

Как отмечает издание, большинство кинотеатров, о которых идёт речь, построены в архитектурном стиле «брутализм», популярном в СССР во второй половине XX века. По мнению московского архитектора Рубена Аракеляна, эти здания могли быть спасены. Однако, по словам застройщика, в сегодняшнем состоянии эти строения не пригодны для использования и не представляют серьёзной архитектурной ценности. Все они будут перестроены в объекты единого стиля — большего размера и со стеклянными фасадами.

Как уверяет издание, этот проект станет частью масштабной и радикальной программы реновации, проводимой мэром Москвы Сергеем Собяниным. Однако в отличие от новых парков и расширенных тротуаров, разрушение жилых зданий советской эпохи стало поводом для упрёков в его адрес, подчёркивает Le Figaro.