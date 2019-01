Le Figaro: решение о сносе кинотеатров советских времён ради строительства районных центров не обрадовало москвичей

Более 30 кинотеатров советских времён в Москве будут разрушены или перестроены к неудовольствию местных жителей, пишет Le Figaro. Постройки 1960 —1970 годов планируется превратить в районные центры с кинозалами, магазинами и кафе, сообщает издание. Хотя застройщик оправдывает это решение «плачевным» состоянием зданий кинотеатров, москвичи оплакивают утрату архитектурного наследия эпохи СССР.

