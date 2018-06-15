Stern: Россия продолжает строить свою Силиконовую долину

Недалеко от Казани находится Иннополис — самый молодой город страны, который должен стать российской Силиконовой долиной. Как пишет Stern, город выглядит очень современно, однако пока что он в большей своей части напоминает стройплощадку.

В часе езды от Казани Россия строит новый город, первый после развала Советского Союза. Как пишет Stern, Иннополис — самый молодой город страны, средний возраст его 3 тыс. жителей составляет всего лишь 28 лет.

Как пишет автор статьи, «городок выглядит настолько современно, что кажется, будто сюда его доставил космический корабль». Для некоторых квартир нет даже ключа, жители открывают их сканом пальца. Мэр общается с гражданами через чат, студенты в мягких тапочках переходят по отапливаемому стеклянному туннелю из общежития в университет. Иннополис должен со временем стать центром высоких технологий страны, российский версией Кремниевой долины.

Но при планировании города власти ориентировались скорее на Азию, чем на США. Об этом свидетельствует и выбор архитекторов. Лиу Тай Кер отвечал в 80-е годы за реконструкцию Сингапура, теперь он проектирует российский образцово-показательный город.

Идея нового IT-центра возникла у министра связи, родившегося в Татарстане, и у главы Татарстана во время их встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Российское государство вложило до 2015 года 15 млрд рублей только в развитие инфраструктуры. 20 млрд из своего федерального бюджета выделил Татарстан.

Строительство продвигалось быстро. Всего лишь в 2012 году Медведев заложил под первый камень капсулу с посланием потомкам, а уже в 2015 году Иннополис получил статус города. За три года тут возник первый IT-университет в стране, школа, IT-гимназия, детский сад, фитнес-центр и поликлиника. Согласно плану, к 2035 году в Иннополисе должны жить и работать 150 тыс. человек, половина из них — IT-специалисты.

Однако, заключает автор статьи, до сих пор образцовый город в большей своей части напоминает стройплощадку. Везде видишь краны и свежевырытые котлованы. Пока что Иннополис немного похож на «город из фантастических фильмов, в которых все жители вдруг исчезли с лица земли».