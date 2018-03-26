Euronews: на Байкале проходит турнир по ледовому гольфу

На Байкале проходит международный турнир в рамках подготовки к чемпионату мира по ледовому гольфу. Как передаёт Euronews, соревнования проводятся уже в 14-й раз, а в предыдущие годы в них уже приняли участие более тысячи человек.

Загнать мяч в замёрзшую лунку. На озере Байкал проходит международный турнир в рамках подготовки к чемпионату мира по ледовому гольфу 2020 года.

ОМ КИ-ЁН, генеральный консул Республики Корея в Иркутске: Играть в гольф на озере Байкал — мечта. Все мне завидуют — поэтому я и стал популярным.

Лёд, снег, торосы и ветер — всё это делает игру не только сложной, но и интересной.

ЮРИЙ МИЛЬВИТ, организатор турнира: Если там надо больше думать о том, что мяч приземлился, то тут надо думать, как он приземлился и куда он откатился, то есть надо быть на шаг впереди.

Поле для гольфа, примерно два километра длиной, маркируется прямо на льду самого глубокого озера планеты. Соревнования проводятся уже в 14-й раз. В предыдущие годы в них уже приняли участие более тысячи человек.

Дата выхода в эфир 25 марта 2018 года.