Times: в «Москва-Сити» появится самый высокий жилой небоскрёб Европы

Москва собирается построить в деловом квартале «Москва-Сити» самое высокое жилое здание в Европе высотой 405 м при 101 этаже, пишет The Times. Как отмечает газета, появится небоскрёб на том месте, где должна была возникнуть Trump Tower — башня, пентхаус которой нынешний американский лидер, по некоторым данным, собирался подарить Владимиру Путину.

Москва собирается построить самое высокое жилое здание в Европе в деловом квартале, где некогда должна была появиться Trump Tower, пишет The Times.



По словам чиновников московской мэрии, высота башни под названием One Tower составит 405 м при 101 этаже. На сотом же этаже будет размещена смотровая площадка. Сама же башня появится в деловом квартале «Москва-Сити» — комплексе из высотных зданий на берегу Москва-реки, в котором уже находится шесть самых высоких небоскрёбов Европы.



Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин сообщил, что строительные работы планируется завершить к 2024 году, а на площадке будет работать три огромных крана. В осуществлении же проекта примут участие около 2 тыс. рабочих.



Москва — это город, где президент США Дональд Трамп собирался построить 100-этажное здание с роскошными квартирами, офисами и отелем. Судя по всему, предполагает The Times, Трамп собирался подарить пентхаус в этой башне президенту Владимиру Путину, однако само здание так и осталось на бумаге.



Кроме того, One Tower станет вторым по высоте зданием в Европе, уступая лишь «Лахте-центру» (462 м) в Санкт-Петербурге. По словам видного российского архитектора Александра Асадова, в планах по строительству небоскрёбов есть «элемент престижа», однако нет никакой гарантии, что они принесут пользу москвичам.



Российский тренд на строительство небоскрёбов задал ещё Сталин, который дал указ возвести в Москве семь огромных зданий, которые многие называют «семь сестёр». Одно из них стало Министерством иностранных дел, некоторые превратились в отели; другие же отдали под квартиры для советской политической элиты, напоминает The Times.