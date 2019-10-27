France Info: российская атомная энергетика обещает «осветить» Чёрную Африку

Одной из активно обсуждавшихся на саммите «Россия — Африка» в Сочи тем стала российская атомная энергетика, пишет France info. По словам издания, Россия твёрдо вознамерилась занять свою долю на энергетическом рынке Африки, где большая часть населения до сих пор не имеет доступа к электричеству. Как отмечает новостной ресурс, у Москвы неплохие шансы осуществить свою цель, поскольку предлагаемые ею условия сотрудничества выгодны африканским партнёрам.

На саммите «Россия — Африка» в Сочи российская атомная энергетика не оставила равнодушным никого из участников, и на то есть веские причины, пишет France Info. По данным нескольких международных организаций, включая Международное энергетическое агентство, в 2019 году Чёрная Африка всё ещё отстаёт по части электрификации от других частей света.

Как сообщает издание, с целью продвижения своих проектов Москва привлекла экспертов «Росатома», задачей которых на саммите было предложить союзникам российские решения в области мирного атома, способные ускорить развитие африканских государств. При этом, по заверениям Владимира Путина, предложенные Россией проекты разрабатываются без малейшего политического вмешательства.

Последнее соглашение в этой сфере было заключено между Москвой и Руандой 17 октября 2019 года. Речь идёт о предварительной договорённости о строительстве в стране центра исследования атома. Незадолго до этого российская корпорация договорилась о строительстве АЭС высокой мощности в Эфиопии.

По словам главы «Росатома» Алексея Лихачёва, госкорпорация уже располагает протоколами о договорённостях с 18 африканскими странами, среди которых Египет, Нигерия, Судан, Кения, Замбия и Уганда. На сегодняшний день только Египет готовится к запуску четырёх атомных реакторов к 2028— 2029 годам, однако, по мнению Лихачёва, сотрудничество с Замбией и Руандой принесёт конкретные плоды в самое ближайшее время.

По данным Международного энергетического агентства, десять африканских стран ясно заявили о намерении обзавестись атомными электростанциями для борьбы с очевидным дефицитом электроэнергии. К 2025 году АЭС должны появиться ещё у пяти африканских стран помимо ЮАР — единственного государства на континенте, обладающего атомными технологиями.

Как напоминает France Info, сегодня более половины населения Африки не имеют доступа к электроэнергии. При этом, по прогнозам, к 2050 году на континенте будут проживать 2 млрд человек. Это значит, что «освещение» Африки — лакомый рынок, разжигающий аппетит российской атомной отрасли, отмечает издание. Преимущество российских АЭС в их более низкой стоимости по сравнению с западными конкурентами, кроме того, часто договор на строительство идёт в комплекте с выгодным кредитом, предоставляемым «Росатомом». Таким образом, Москва предлагает партнёрство, выгодное африканскому континенту, на котором, в свою очередь, сосредоточено 20% мировых запасов урана, заключает новостной ресурс.