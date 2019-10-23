Французский эксперт: спасти планету помогут не протесты экоактивистов, а инновации вроде российской плавучей АЭС

К сожалению экоактивистов, окрестивших первую в мире плавучую АЭС «Чернобылем на льду», российское судно «Академик Ломоносов» успешно добралось до пункта назначения и получило похвалы от экспертов в области атомной энергетики, напоминает на страницах Les Echos эксперт и журналист Оливье Дурэн. Как подчёркивает автор, именно такие инновационные энергетические проекты способны помочь человечеству справиться с климатическим кризисом, а протесты активистов лишь вредят прогрессу в этой сфере.

«Чернобыль на льду», «Ядерный Титаник», — описания первой в мире плавучей АЭС, спущенной Россией в арктические моря в августе 2019 года, подобраны противниками атомной энергетики весьма талантливо, признаёт на страницах Les Echos эксперт в области энергетики и главный редактор издания Le Monde d’Energie Оливье Дурэн. Однако, к несчастью для критиков, «Академик Ломоносов» 14 сентября благополучно добрался до порта города Певек на Дальнем Востоке России.

При этом в шумихе вокруг спуска плавучей АЭС на воду потонули комментарии экспертов в области атомной энергетики, сетует автор статьи. А между тем, финский регулятор ядерной безопасности похвалил экипаж «Ломоносова» за меры безопасности, принятые во время прохода судна через Финский залив.

По словам российского концерна «Росатом» «Академик Ломоносов» должен заменить собой устаревающую АЭС и угольную теплоэлектростанцию, которые используются сегодня для снабжения электричеством 50 тыс. жителей этого отдалённого региона. Как отмечает специалист, если Москва продемонстрирует, что плавучая АЭС позволяет поставлять электроэнергию на «оторванные от мира» арктические территории, это может положить начало разработке концепции развития далёких земель.

Несмотря на осуждения со стороны экологических активистов, российская технология вписывается в историю развития атомной отрасли, подчёркивает журналист. Реактор, установленный на «Академике Ломоносове» принадлежит к новому поколению малых модульных реакторов, на которые представители промышленности возлагают большие надежды.

Эту новую технологию всё чаще берут на вооружение повсюду в мире, чтобы обеспечить жителям отдалённых районов доступ к электроэнергии. Помимо этого, реакторы этого типа способны улучшить производительность слабых электросетей и поставлять электричество в места, где возобновляемые источники энергии не справляются с этой задачей — например, в горы или на Крайний Север.

Тем не менее малые модульные реакторы не пользуются доверием широкой общественности, сожалеет Дурэн. Как показали последние опросы общественного мнения во Франции, 69% жителей страны уверены в том, что атомная энергетика умножает выбросы углекислого газа в атмосферу. Что касается молодёжи, наиболее озабоченной проблемами экологии, 86% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет убеждены в пагубном влиянии атомной энергетики на климат. Что, на взгляд автора, не соответствует действительности.

Хотя «болезненный опыт» Чернобыля и Фукусимы нельзя обесценивать, постоянное напоминание об этих катастрофах ради оправдания бездействия в сфере разработки новых технологий в разгар климатического кризиса пагубно сказывается на инновациях, уверен автор. «При этом стоит напомнить, что именно инновации, сочетание различных источников энергии и международное сотрудничество позволят человечеству справиться с надвигающимся климатическим и энергетическим кризисом. А не принесение технологических прорывов в жертву активизму», — заключает эксперт.