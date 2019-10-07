ZDF: литовцев готовят к ядерной аварии по соседству

В Литве боятся, что в соседней Белоруссии случится ядерная авария, ведь там, в Островце, российский государственный концерн «Росатом» строит новую АЭС, передаёт ZDF. Правительство уже заказало сразу несколько миллионов таблеток с йодом на сумму €900 тыс., а в самой стране в настоящий момент проходят четырёхдневные учения на случай катастрофы, сообщает немецкий телеканал.

Отказ реактора — совсем рядом произошла авария на атомной электростанции. Имела место утечка радиоактивного материала, в результате чего заражён целый регион. 50 литовских школьников, оказавшихся в зоне поражения, доставили в пункт сбора, зарегистрировали и обеспечили на первое время таблетками с йодом. Впрочем, они не настоящие, поскольку это, к счастью, всего лишь учения на востоке Литвы на случай реальной аварии.

ЭДВИНАС АНДРЮКАЙТИС, школьник, участник учений: Мне просто стало интересно поучаствовать в этом. Просто стало интересно, что нужно будет делать, если это всё-таки случится.

АЛЬГИРДАС СЕСЕЛЬГИС, заместитель министра здравоохранения Литвы: Мы следуем рекомендациям Международного агентства по атомной энергии. Оно проанализировало опыт Чернобыля и Фукусимы. Самое главное эвакуировать людей, живущих в радиусе 30 километров от атомной электростанции.

В Литве на данный момент больше нет действующих атомных электростанций: свою единственную АЭС литовцы уже давно отключили. И тем не менее они обеспокоены, поскольку считают, что угроза для них исходит от страны-соседа — Белоруссии. Там, в Овстровце, российский государственный энергетический концерн «Росатом» — другими словами большой брат Белоруссии Россия — строит новую атомную электростанцию. Заработать реактор должен уже в этом году. Станция находится всего в 23 километрах от литовско-белорусской границы и 50 километрах от Вильнюса.

ЛИНАС ЛИНКЯВИЧЮС, министр иностранных дел Литвы: Объект построен. В скором времени туда всё же должны доставить ядерное топливо, хоть поставки несколько раз и откладывались. То есть запустить станцию в эксплуатацию они могут и позднее, но факт остаётся фактом. Мы с этим, однако, не смиримся и будем добиваться её закрытия.

Звучит сирена.

Ровно 10:15 утра: в столице Литвы Вильнюсе и не только тестируют сирены. Все сохраняют спокойствие только благодаря тому, что местный оператор оповещает их о времени начала и отбоя тревоги, а также о том, что это всего лишь учения.

РАМИНТА, жительница Вильнюса: Я получила сообщение, в котором мне указали место, в котором я должна была укрыться.

МАРТИН, житель Вильнюса: Нам ничего неизвестно о белорусских стандартах безопасности, и мы не знаем, как они там вообще строят. Поэтому необходимо быть начеку.

В Литве боятся, что в соседней Белоруссии случится ядерная авария. Правительство заказало сразу несколько миллионов таблеток с йодом на сумму 900 тысяч евро и проводит четырёхдневные учения. В бывшей советской республике Литве воспоминания о Чернобыле ещё очень живы.

Дата выхода в эфир 04 октября 2019 года.