NTD: сериал «Чернобыль» привлекает всё больше туристов в Литву

После просмотра мини-сериала «Чернобыль», значительную часть которого снимали на Ингалинской АЭС и в одном из районов Вильнюса, в Литву потянулось всё больше туристов. В стране до сих пор проживают и ликвидаторы, которые пытаются привлечь внимание к своим проблемам. Однако литовские власти сейчас больше озабочены строительством АЭС в соседней Белоруссии, поскольку считают этот проект «угрозой национальной безопасности», передаёт NTD.
Пройтись по реактору Ингалинской АЭС — не очень приятное занятие. Так свои ощущения описывает британский турист Том Слейтор.
ТОМ СЛЕЙТОР, турист из Лондона:Когда я прошёл по нему, и гид объяснила, где мы на самом деле стоим, то стало немного не по себе.
Том, как и вся эта экскурсионная группа, приехал на северо-восток Литвы, посмотрев мини-сериал «Чернобыль». Большую часть фильма сняли на этой АЭС, поскольку реакторы здесь такого же типа, что и на Чернобыльской станции.
ЮСТИНА ЯНУСАЙТЕ, туристка из Литвы: Мне на самом деле очень страшно. Я против атомной энергии, выступаю за «зелёную». Но что я могу сделать?
Ингалинскую АЭС остановили в 2009 году, однако ядро её реактора остаётся крайне радиоактивным. И это место становится всё более популярным среди туристов — особенно учитывая, что фильм был номинирован на 19 наград «Эмми».
ЮРГИТА НОРМАЙСИЕНЕ, пресс-секретарь Ингалинской АЭС:Запросы на посещение контролируемой зоны поступают отовсюду: из Канады, Японии, Австралии, Испании, Чехии, Франции и других стран.
Туристы также едут в район Вильнюса, который похож на город Припять. Здесь снимали некоторые сцены фильма.
После аварии на ЧАЭС советское руководство Литвы послало на работы по ликвидации последствий около семи тысяч человек. Многие из них уже умерли, а оставшиеся в живых страдают от многочисленных болезней.
Этот мужчина, которому на то время было 28 лет, провёл 105 дней в 30 километрах от Чернобыля. Он строил дамбу, которая должна была фильтровать загрязнённую воду в реке.
КЕСТУТИС КАЗЛАУСКАС, ликвидатор:Сразу после аварии начались проблемы с щитовидной железой, поднялось давление. А ещё выпадали зубы. Не все — но те, что выпадали, я просто доставал изо рта, врач был не нужен.
Казлаускас основал организацию литовцев, работавших в Чернобыле. Они добиваются поддержки со стороны правительства Литвы — например, просят, чтобы им позволили уходить на пенсию раньше, а также предоставили льготы на лечение.
Впрочем, сейчас власти больше обеспокоены строительством Белорусской АЭС в 50 километрах от Вильнюса. Они рассматривают этот проект как «угрозу национальной безопасности», заявляя, что станцию возводят не по наивысшим стандартам качества.
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