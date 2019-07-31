Вести: Украина не только снимет свой фильм про Чернобыль, но и выдвинет его на «Оскар»

Украинский режиссёр Мирослав Слабошпицкий начал работу над фильмом о Чернобыльской зоне отчуждения. Как пишут «Вести», команда проекта заявила о планах выдвинуть фильм на соискание премии «Оскар» в категории «лучшая зарубежная картина», а также показать его на Каннском кинофестивале.
Украинский кинорежиссёр Мирослав Слабошпицкий приступил к работе над художественным фильмом о Чернобыльской зоне под названием The Anthropocene. Как пишут «Вести», антропоцен — неформальный геохронологический термин, обозначающий геологическую эпоху с уровнем человеческой активности, играющей существенную роль в экосистеме Земли.
Слабошпицкий начал профессионально снимать в зоне отчуждения ещё в 1997-м. В 2012 году его короткометражный фильм «Ядерные отходы» получил премию фестиваля в Локарно. В 2014 году режиссёр начал разработку полнометражного ремейка «Ядерных отходов» под названием «Люксембург», однако проект был остановлен продюсером по неизвестным причинам.
Как отмечает издание, новый фильм, по мнению автора, будет представлять собой «эпический экологический триллер, «космическую одиссею» двух дозиметристов в зоне полного отселения людей». Слабошпицкий заявил, что The Anthropocene, возможно, станет самым дорогим фильмом украинского кино, в то же время пока он имеет наименьший бюджет из всех картин, над которыми он сейчас работает. По словам режиссёра, The Anthropocene может стать его последним фильмом, снятым на Украине.
Продюсером фильма стал Олег Кохан. По его словам, проект уже на 50% располагает финансированием из частных американских фондов, также ожидается, что он получит государственную поддержку на Украине.
Команда проекта заявила о планах выдвинуть фильм на соискание премии «Оскар» в категории «лучшая зарубежная картина», а также показать его на Каннском кинофестивале.
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