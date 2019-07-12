Daily Express Оригинал

Британский таблоид разглядел в пожаре на мытищинской ТЭЦ «леденящее душу эхо Чернобыля»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В результате пожара в районе ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах погиб один человек и 13 получили травмы, пишет Daily Express. По мнению британского таблоида, этот инцидент стал «леденящим душу эхом Чернобыля».
Британский таблоид разглядел в пожаре на мытищинской ТЭЦ «леденящее душу эхо Чернобыля»
Reuters
Пожар на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах произошёл вследствие взрыва на газопроводе, который проходил рядом с теплоэлектроцентралью, пишет Daily Express. Работа ТЭЦ была приостановлена, но сама она не пострадала, указывает издание со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника в сфере энергетики.
 
Пламя огня поднималось на высоту 50 м, говорится в статье. Тушили его более 70 единиц техники. По имеющейся информации, в результате инцидента 1 человек погиб и 13 получили ранения. Со временем огонь был полностью ликвидирован. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
 
Как пишет Daily Express, пожар на ТЭЦ в Мытищах, которая работает на природном газе и генерирует тепло и электроэнергию, стал «леденящим душу эхом Чернобыля».
 
Издание при этом напоминает, что аварию на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС многие считают самой серьёзной ядерной катастрофой в истории.
 
После катастрофы на ЧАЭС прошло уже более 30 лет, но, как утверждает Daily Express, «всё ещё существует множество вопросов, на которые пока не дано ответов». В результате аварии тогда случился самый крупный для гражданских операций неконтролируемый выброс радиоактивных веществ в атмосферу.
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