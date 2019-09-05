Bloomberg: Вильнюс, где снимали «Чернобыль», проведёт масштабные учения по борьбе с радиацией

Вильнюс бьёт тревогу: город, в котором снимали сериал «Чернобыль», опасается возможности реальной ядерной катастрофы. Как сообщает Bloomberg, беспокойство Литвы вызвано предстоящим запуском атомной электростанции в Островце, построенной Россией на территории соседней Белоруссии. Власти Литвы обещают провести учения для подготовки населения на случай аварии с утечкой радиации.

Город, в котором снимали сериал «Чернобыль», опасается реальной ядерной катастрофы, сообщает новостное агентство Bloomberg. Открытие атомной электростанции в Белоруссии встревожило расположенный по соседству Вильнюс.

Улицы литовского Вильнюса помогли при съёмках популярного в этом году телесериала «Чернобыль», рассказывающего о смертоносном взрыве на атомной станции советских времён в 1986 году. Сегодня балтийский город готовится к потенциально возможной реальной ядерной катастрофе, сообщается в статье.

Литовская столица встревожена из-за скорого открытия АЭС, расположенной всего в 40 км от неё в Белоруссии. После ряда инцидентов во время строительства и попыток скрыть их многие считают построенную Россией станцию в Островце небезопасной, подчёркивает Bloomberg.

Как сообщается в статье, правительство Литвы закупает таблетки йода на сумму €900 тыс. на случай утечки радиации, которая может затронуть треть населения страны, то есть 2,8 млн человек. Также планируется провести по всей Литве учения для проверки готовности к чрезвычайной ситуации.

По словам главы Департамента гражданской защиты, занимающегося организацией учений, в ход будет пущено всё, что можно было видеть в сериале о Чернобыле: сирены, спасатели, вертолёты. Литва не намерена гадать, возможен ли несчастный случай, — она предпочитает готовиться к нему.

Четырёхдневные учения начнутся 1 октября. В них будет включён сценарий аварии на АЭС в Островце с распространением радиоактивного облака. Прозвучат сирены, на все мобильные телефоны будут разосланы предупреждающие сообщения, национальные телеканалы сообщат о бедствии. В некоторых районах спасатели и военные будут проводить эвакуацию. В других волонтёры, играющие роль жертв, пройдут регистрацию и очистку и получат свежую одежду, прежде чем их доставят в безопасные места для проведения медицинских анализов и получения продовольствия.

Беспокойство Литвы связано с безопасностью АЭС в Островце, поясняет Bloomberg. По данным агентства, с начала строительства в 2012 году погибло не менее трёх человек. Литва также озабочена прозрачностью в отношении АЭС, потому что о некоторых инцидентах поначалу не было объявлено, в том числе, когда 330-тонный корпус атомного ядра соскользнул с крана и упал на землю.

Два реактора мощностью 2400 мегаватт строятся экспортным отделением российской государственной корпорации «Росатом», также реализующей проекты в Турции, Китае и Финляндии. Та же компания наблюдала за неудачным испытанием российских ядерных ракет 8 августа, в ходе которого погибли пять учёных и повысился уровень радиации в Белом море вблизи Северного полярного круга, напоминает Bloomberg.

Россия обеспечивает львиную долю расходов на АЭС в Островце: $11 млрд вкладываются в проект через кредиты. Москва также будет единственным поставщиком топлива для электростанции. Литва, ранее входившая в состав СССР под руководством Москвы, отказывается от покупки электроэнергии у России и хочет, чтобы её соседи тоже воздерживались от этого.

Для некоторых в Вильнюсе воспоминания о взрыве на Чернобыльской АЭС на Украине 30 лет назад и «советские усилия, направленные на его сокрытие», всё ещё слишком свежи, утверждает Bloomberg. В этом месяце жителям города напомнят о трагическом инциденте, продемонстрировав весь сериал «Чернобыль» на местном стадионе.

Белоруссия, планирующая доставить первую партию топлива на электростанцию к 1 октября, отрицает наличие проблем с безопасностью. Она проигнорировала международные рекомендации после аварии в Фукусиме в 2011 году о прекращении строительства атомных станций на удалённости в 100 км от крупных городов.

Литва давно жалуется в Европе на угрозу — не в последнюю очередь потому, что территория, на которой построен Островец, отличается повышенной сейсмической активностью, подчёркивается в статье.

На данный момент Литва следит за уровнем радиации вдоль границы с Белоруссией и в реке, которая проходит через Островец, прежде чем достигнуть Вильнюса. Утечка может загрязнить питьевую воду для 540 тыс. жителей города. «Вероятность ядерных аварий низка, — считает глава службы общественной безопасности в Вильнюсе Сандра Норбутайте. — Но их последствия — катастрофические. Лучше быть готовым».