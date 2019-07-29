ERR: китайские деньги в Литве признали «угрозой безопасности»

Президент Литвы Гитанас Науседа не поддержал план по привлечению китайских инвестиций для модернизации порта в Клайпеде. Литовские власти опасаются, что инвестиции из Китая способны навредить национальной безопасности и усилить в стране «нежелательное политическое влияние», а повышенное внимание Пекина к Восточной Европе угрожает подорвать единство ЕС, сообщает ERR.

Инвестиции Китая в строительство внешнего глубоководного порта в Клайпеде могут навредить национальной безопасности Литвы. С таким заявлением выступил в прошедшие выходные литовский президент Гитанас Науседа, призвав не проталкивать силой проект глубоководного порта, поскольку по этому вопросу нет консенсуса среди общественности и он окажет большое влияние на окружающую среду.



«Это насильное проталкивание — я не думаю, что это имеет большой смысл. Более того, сегодня у нас нет и твёрдых инвесторов, которые были бы приемлемыми для нас по всем критериям национальной безопасности. Если это китайские инвестиции, то это уже связано с другими вопросами, которые сегодня очень важны для всей Европы, это аспект национальной безопасности», — сказал Науседа журналистам в Клайпеде.



Проект расширения порта и строительства внешнего глубоководного порта в Клайпеде, который может обойтись в сумму почти €800 млн, обсуждается в Литве уже около десяти лет. Некоторые литовские чиновники обеспокоены тем, что китайские инвестиции могут усилить в Литве нежелательное политическое влияние, а исключительное внимание Пекина к Восточной Европе раскалывает единство ЕС.



В настоящее время литовские политики обсуждают планы строительства внешнего порта к 2025 году.



Дата публикации 29 июля 2019 года.