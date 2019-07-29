ERR: китайские деньги в Литве признали «угрозой безопасности»

Президент Литвы Гитанас Науседа не поддержал план по привлечению китайских инвестиций для модернизации порта в Клайпеде. Литовские власти опасаются, что инвестиции из Китая способны навредить национальной безопасности и усилить в стране «нежелательное политическое влияние», а повышенное внимание Пекина к Восточной Европе угрожает подорвать единство ЕС, сообщает ERR.
Инвестиции Китая в строительство внешнего глубоководного порта в Клайпеде могут навредить национальной безопасности Литвы. С таким заявлением выступил в прошедшие выходные литовский президент Гитанас Науседа, призвав не проталкивать силой проект глубоководного порта, поскольку по этому вопросу нет консенсуса среди общественности и он окажет большое влияние на окружающую среду.
«Это насильное проталкивание — я не думаю, что это имеет большой смысл. Более того, сегодня у нас нет и твёрдых инвесторов, которые были бы приемлемыми для нас по всем критериям национальной безопасности. Если это китайские инвестиции, то это уже связано с другими вопросами, которые сегодня очень важны для всей Европы, это аспект национальной безопасности», — сказал Науседа журналистам в Клайпеде.
Проект расширения порта и строительства внешнего глубоководного порта в Клайпеде, который может обойтись в сумму почти €800 млн, обсуждается в Литве уже около десяти лет. Некоторые литовские чиновники обеспокоены тем, что китайские инвестиции могут усилить в Литве нежелательное политическое влияние, а исключительное внимание Пекина к Восточной Европе раскалывает единство ЕС.
В настоящее время литовские политики обсуждают планы строительства внешнего порта к 2025 году.
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