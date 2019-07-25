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Euronews: в Литве расследуют появление компьютерной игры с охотой на цыган
Генпрокуратура Литвы открыла досудебную проверку после появления в соцсетях рекламы компьютерной игры, где в качестве «мишеней» выступают жители вильнюсского пригорода, населённого в основном цыганами. Разработчики попытались представить случившееся как «шутку», однако правозащитники и представители цыганской общины потребовали провести расследование, передаёт Euronews.

В литовскоязычном сегменте социальных сетей появилась реклама компьютерной игры компании Gangsteriai. В части визуального ряда мишенями стали жители вильнюсского пригорода Киртимай, населённого по преимуществу цыганами.

В игре использовались фотографии как взрослых, так и детей. Случившееся вызвало возмущение членов цыганской общины.

РАСМА КАСИУЛЕ, правозащитница: Теперь понятно, что ощущали люди, которых преследовали во время холокоста. Прошло 75 лет, и сегодня нужно на это обязательно реагировать! Я очень тревожусь за безопасность нашей общины.

Первоначально разработчики попытались представить случившееся как шутку. Юристы не приняли эти аргументы.

РИТИС МУЛЛИОУЛИС, представитель литовского омбудсмена: Нет, это не шутка и не рекламный трюк для раскрутки товара. Это гораздо более серьёзный проступок, который нужно всесторонне расследовать.

Досудебную проверку открыла и Генпрокуратура Литвы. Производитель принёс извинения за случившееся, заявив, что программного обеспечения для игры «больше не существует», а его разработчик, разместивший рекламу, был уволен.

Дата выхода в эфир 25 июля 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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