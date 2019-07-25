Euronews: в Литве расследуют появление компьютерной игры с охотой на цыган

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17:20 СБУ опубликовала видео задержания танкера Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания в порту Измаил танкера. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр судна.

17:19 На Порошенко попытались совершить нападение Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко.

17:19 В Турции не исключили возможности новой операции в Сирии Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что проинформировал США о готовности Анкары к односторонним шагам по «нейтрализации угроз» в Сирии.

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17:10 «Химки» подписали контракт с победителем конкурса слэм-данков НБА Эвансом «Химки» подписали контракт с победителем конкурса слэм-данков НБА Эвансом.

17:09 Пятерых леопардов планируют выпустить на волю в Кавказском заповеднике в 2020 году Пятерых леопардов планируют выпустить на волю в Кавказском государственном биосферном заповеднике в 2020 году, сообщает портал «Юга.ру».

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17:05 Губернатор ХМАО призвала искать новые способы борьбы с незаконной деятельностью аптек Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова призвала искать новые способы борьбы с незаконной деятельностью аптек, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент общественных и внешних связей.

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