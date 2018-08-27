Guardian: украинские цыгане обвиняют полицию в сговоре с погромщиками

Нападения на цыганские поселения со стороны неонацистских группировок становятся на Украине всё более частым явлением, пишет The Guardian. При этом полицию страны критикуют за бездействие и неспособность защитить представителей этнического меньшинства. Сами жертвы утверждают, что полицейские чаще всего находятся в сговоре с погромщиками.

За последние месяцы на Украине произошло как минимум восемь нападений неонацистских группировок на цыганские поселения, в результате которых два человека были убиты, пишет The Guardian. Жертвы погромов обвиняют полицию в бездействии.

«Волна насилия» началась с нападения неонацистской группировки С14 на цыганский лагерь в лесопарке «Лысая Гора» в Киеве в апреле этого года. Как утверждается, прибывшие на место происшествия полицейские не смогли защитить жертв нападения и вместо этого посоветовали им покинуть Киев.

За этим последовало нападение с ножом на цыганку в Закарпатской области в июле, исполнители которого так и не были найдены. В прошлом месяце налёт «людей в масках» на цыганское поселение под Львовом закончился убийством 23-летнего мужчины и травмами других членов сообщества, в том числе 10-летнего ребёнка. Как отмечает The Guardian, несмотря на то что восемь подозреваемых в погроме были арестованы, полиция подверглась критике за недостаточность принятых мер.

«Неспособность полиции адекватно отреагировать на восемь случаев применения насилия и притеснений с участием государственных чиновников, создаёт плодотворную среду для развития культуры безнаказанности», — завил на этот счёт сотрудник правозащитной организации Minority Rights Group Нейл Кларк.

После разгрома тернопольского цыганского поселения в мае 43-летний цыган Андрей приютил у себя нескольких жертв нападения. «Я не знаю, что цыгане сделали этим националистам. Я не знаю, почему они нападают на нас, и я не представляю, что будет дальше», — делится он с изданием.

23-летняя Регина, временно живущая у Андрея, уверена, что к погромам причастна Россия: «Возможно, за этим стоят русские, пытающиеся дестабилизировать Украину», — полагает девушка. По её признанию, волна насилия заставляет цыганское сообщество находиться в постоянной тревоге.

Как отмечается в статье, экстремистские группы националистического толка набирают всё большую популярность на Украине на фоне противостояния с Россией и «пронизанной коррупцией» внутренней политики.

Враждебность по отношению к цыганам, живущим в палаточных лагерях и заброшенных зданиях вокруг Киева, также набирает обороты на фоне жалоб местных жителей на «уродливость» и грязь цыганских поселений. Для крайне правых группировок такие поселения стали «лёгкой мишенью». Тот факт, что власти страны, предположительно, закрывают глаза на деятельность подобных групп, только способствует росту напряжённости.

Как сообщает издание, Европейский центр по правам цыган подал иск против украинской полиции, обвинив её в недостаточности усилий по расследованию погромов и в халатном отношении к защите цыганского населения от преступлений на этнической почве. По их словам, появляется всё больше доказательств наличия сговора между украинской полицией и активистами крайне правых группировок. Как свидетельствует одна из жертв нападения, на следующий день после погрома она видела полицейского пьющим кофе вместе с одним из участников нападения.

По словам руководителя Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александра Богомола, погромы цыганских поселений — дело рук «крайне недружественного соседа» Украины, то есть России. Как отмечает сотрудник Европейского центра по правам цыган Джонатан Ли, это мнение разделяют на Украине многие. «Украина — воюющая страна, и люди везде ищут врагов», — заметил Ли. Тем не менее, как подчёркивает правозащитник, кто бы ни стоял за финансированием группировок, налёты совершали молодые украинцы, «которых не нужно было уговаривать» нападать на цыганские семьи. «Это украинская проблема, отражающая уровень антицыганских настроений в обществе», — уверен сотрудник центра.