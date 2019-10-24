Bloomberg: по советскому учебнику — Россия кредитует союзников ради укрепления собственного влияния

Так же как в своё время СССР, Россия всё чаще использует кредиты в качестве инструмента укрепления своего влияния в других странах, пишет Bloomberg. Как поясняет издание, Москва охотно даёт взаймы развивающимся странам в обмен на их обязательства по закупке российской продукции, а также списывает старые долги союзникам. По прогнозам экономистов, в ближайшие годы объём выдаваемых Москвой займов будет только расти, отмечает новостной ресурс.

Российское правительство в своём стремлении укрепить международное влияние страны действует по советскому учебнику, утверждает Bloomberg. Согласно законопроекту о федеральном бюджете, объём международных кредитов, выдаваемых Россией, к 2022 году вырастет почти вдвое и достигнет отметки $6 млрд — наивысшего показателя за всю историю современной России. Эта цифра почти втрое превышает средний объём выданных развивающимися странами кредитов в 2017 году.

Как отмечает издание, во времена Советского Союза кредитование было популярным средством наращивания влияния в бедных странах. Хотя точные данные о выданных Советским Союзом кредитах остаются недоступными, по оценке экс-министра экономики Российской Федерации Андрея Нечаева, более $100 млрд было выдано в качестве займов, при этом большая часть суммы позднее была списана, включая долг Кубы в размере $31,7 млрд.

Как поясняет директор Института международной экономики и финансов Александр Кнобель, «экономические связи укрепляют связи политические». «В Советском Союзе была практика давать взаймы странам, которые не могли вернуть долг. Сейчас мы не наблюдаем этого в таких масштабах», — добавляет эксперт.

В последние годы Индия, Белоруссия и Индонезия взяли у Москвы кредиты, чтобы расплатиться за российские услуги, в частности, поставки вооружений и строительство атомных электростанций. Помимо этого, должником России является Венесуэла, которая вынуждена была реструктуризировать свой долг в размере $3,15 млрд в период углубляющегося экономического кризиса.

Чтобы облегчить долговое бремя африканских стран, Россия списала с них задолженность на сумму $20 млрд, как сообщил во время саммита «Россия — Африка» в Сочи Владимир Путин. На том же форуме два российских банка подписали соглашение об инвестировании $5 млрд в развитие торговли между континентом и Москвой.

Как замечает издание, стратегией выдачи внешних займов пользуется и Китай. В его случае речь идёт о финансировании инфраструктурных проектов в Африке и развивающихся странах на других континентах. По данным Бостонского университета, инвестиции только в энергетические проекты в последнее десятилетие обошлись Пекину в сумму $23 млрд.

Однако, по мнению российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, помимо попытки укрепления политического влияния, «бум кредитования» стал следствием возросшего за последние три года спроса на российский экспорт — в первую очередь, популярностью пользуется продукция сельскохозяйственной, химической и целлюлозно-бумажной отрасли. Как пояснил в телефонном интервью изданию замминистра финансов России Сергей Сторчак, с помощью внешних кредитов правительство России поддерживает российских экспортёров, «наконец-то начинающих работать в полную мощь».

Как сообщается в статье, на 1 мая текущего года размер задолженности иностранных государств перед Россией составлял $39,4 млрд. Около трети этой суммы — долги советских времён. При этом внешний долг самой России в сентябре оценивался в сумму $53,9 млрд.