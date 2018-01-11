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ЗН: в ЕС объяснили, почему отказали Украине в выделении финансовой помощи

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Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Киев не выполнил все необходимые условия для получения макрофинансовой помощи от Европейского союза. Как пишет «Зеркало недели», именно поэтому Еврокомиссия пока что не может принять положительное решение по этому вопросу.
ЗН: в ЕС объяснили, почему отказали Украине в выделении финансовой помощи
Reuters

Украина не выполнила все условия для получения макрофинансовой помощи от Европейского союза, поэтому Еврокомиссия пока что не может принять положительное решение по этому вопросу. Как пишет «Зеркало недели», об этом заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

Европейский дипломат заявил, что в прошлом году Киев выполнил 17 из 21 условия. Таким образом, невыполненными остаются ещё четыре условия.

«В ноябре во время саммита «Восточное партнёрство» президент Украины Пётр Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине. И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объёма помощи и оценили возможность её предоставления», — рассказал Мингарелли.
 
По результатам данной проверки выяснилось, что ЕС сейчас не может выделить Украине очередной транш.
 
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