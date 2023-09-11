Mondafrique: цена на нефть растёт из-за мировых кризисов — и это может спровоцировать новый кризис

Цены на нефть в мире снова растут, и по прогнозам, могут к концу года достигнуть отметки в $110 за баррель, пишет Mondafrique. Как отмечает издание, при такой цене в мире могут случиться катаклизмы. При этом парадоксальным образом из-за ожидания новых кризисов в мире цены на энергоносители и растут сегодня, подчёркивается в статье.

В середине прошлой недели цена на нефть марки Brent преодолела отметку в $100 за баррель, и по самым оптимистичным прогнозам, к концу года может достигнуть $110 за баррель, что на 27% больше, чем в 2022 году, пишет Mondafrique. «При такой цене мир может пойти трещинами. Другие скажут, что именно из-за того, что мир трещит по швам, цены на ископаемое топливо начинают стремительно расти», — отмечает издание.

На взгляд автора статьи, как всегда, на формирование кривой цен на газ и нефть влияют два фактора: закон спроса и предложения, с одной стороны, действие которого более или менее предсказуемо, и «бряцанье оружием», громкость которого не подчиняется рациональным законам.

Первый фактор зависит от решений альянса ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Однако несмотря на превышение квот Венесуэлой и Ираном цена на нефть марки Brent выросла на 10%, вместо того чтобы оставаться на прежнем уровне, в то время как восстановления спроса, которым можно было бы оправдать напряжённость на рынке, не наблюдается.

Таким образом, именно «бряцаньем оружием» на Украине и ожиданием других военно-политических или социальных кризисов можно объяснить внезапно возникшую напряжённость в ценах на энергоносители.

Помимо конфликта на Украине, который может обостриться и затянуться, и нестабильности на Африканском континенте, потрясённом внезапными государственными переворотами, аналитики выделяют три важных региона, где могут возникнуть очаги напряжённости: Сирия, Китайско-индийская граница и Ирак.

Во-первых, есть опасения, что американцы могут открыть второй фронт в Сирии против русских, вынудив их покинуть военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим, используя режим Башара Асада в качестве предлога для вторжения. На границе Китая с Индией конфликт может возникнуть из-за любого недоразумения, несмотря на сотрудничество двух стран в БРИКС. Ирак же находится на грани гражданской войны между Багдадом и Иракским Курдистаном.

«Если бы всё это взорвалось в одно и то же время, ни один международный форум не смог бы сдержать общего натиска, и одному Богу известно, каких высот тогда достигли бы цены на энергоносители», — предупреждает издание.