Bloomberg: Россия оказалась в выигрыше от сокращения нефтедобычи в Саудовской Аравии
Как свидетельствует статистика, Россия больше всех выиграла от решения ряда стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией ограничить нефтедобычу, пишет эксперт по нефтяным рынкам Джулиан Ли в статье для Bloomberg. Конечно, исторически у двух стран были разные подходы к нефтяной политике, отмечает автор. Однако на данный момент Москва извлекает из ситуации максимальную выгоду, чего нельзя сказать про Эр-Рияд.
Некоторые из ключевых членов ОПЕК ещё с мая месяца начали предпринимать усилия по сокращению добычи нефти, чтобы тем самым «сбалансировать рынок» и добиться роста цен, поясняется в статье. В июле Саудовская Аравия решила пойти ещё дальше и в одностороннем порядке дополнительно сократила нефтедобычу на 1 млн баррелей в день. С тех пор действие этого ограничения продлевалось уже дважды — и вполне может повториться и в ближайшем будущем, прогнозирует автор.
В свою очередь, Россия ранее также пообещала ввести собственные ограничения в ответ на ужесточение санкций Западом и его попытки установить «ценовой потолок» на российские энергоресурсы. Однако она присоединилась к Саудовской Аравии с опозданием, фактически сократив поставки лишь в июле, пишет Bloomberg.
Данные показывают, что сокращение предложения действительно способствовало росту цен на нефть — хотя, возможно, и не в такой степени, как надеялись члены ОПЕК. По оценкам экспертов, дополнительные ограничения на добычу в Саудовской Аравии также связаны с тем, что замедление экономического роста в Китае начинает подрывать некоторые предыдущие оптимистичные прогнозы на оставшуюся часть года, говорится в статье.
В результате основное бремя последствий снижения добычи легло на плечи Саудовской Аравии, подчёркивает автор: с февраля этого года эта страна сократила свою добычу нефти уже на 1,22 млн баррелей в день — и это более чем в 2,5 раза превышает масштабы ограничений в России, отмечает Bloomberg.
Если в феврале этого года, когда Кремль объявил о намерении ограничить некоторые поставки в ответ на западные санкции, нефтедобыча в Саудовской Аравии превышала российские показатели в среднем на 500 тыс. баррелей в день, то уже к июлю этот показатель был на 250 тыс. баррелей в день ниже. И, похоже, такая ситуация сохранится и дальше на какое-то время, прогнозирует автор.
В результате экономический рост в Саудовской Аравии во втором квартале этого года замедлился: ограничения в сфере нефтедобычи способствовали тому, что в этой стране одна из самых быстрорастущих крупных экономик скатилась к минимальным темпам роста, говорится в статье. И избежать крупного бюджетного дефицита в этом году Эр-Рияду позволили лишь огромные дивиденды, которые принесла государственная компания Saudi Aramco.
Между тем в российскую казну растёт приток средств благодаря более высоким ценам, что также влияет на ставки налога за баррель, и за счёт сокращения скидок на нефть по сравнению с международными стандартами, пишет Bloomberg. В результате доходы Москвы от добычи нефти и природного газа выросли в прошлом месяце, впервые за текущий год.
Таким образом, для России рост цен более чем компенсировал снижение объёмов производства и экспорта, подчёркивается в статье. И это резко контрастирует с той ситуацией, в которой оказался Эр-Рияд. Конечно, исторически у двух стран были разные подходы, поясняет автор: Саудовская Аравия взяла на себя роль производителя, который по своей воле открывает или закрывает краны, чтобы приглушить чрезмерные колебания на рынке за счёт регулирования уровня нефтедобычи.
В то время как для России с её «менее централизованной» нефтяной промышленностью стремление государства регулировать общий уровень добычи является новшеством — и не все ведущие нефтяники страны её поддерживают, говорится в статье. Однако на фоне прекращения сотрудничества с Европой в энергетической сфере из-за ужесточения западных санкций такое партнёрство с ОПЕК приносит Москве хорошие плоды, заключает автор.
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