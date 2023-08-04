Несостоятельность санкций и новые маршруты для российского сырья: шведский эксперт объяснил рост резкий скачок цен на нефть

Резкий скачок цен на нефть шведские эксперты объясняют несостоятельностью антироссийских санкций, передаёт телеканала SVT. Они отмечают, что России такое положение на рынке сырья, конечно, выгодно и сулит новые доходы. Большая часть российской нефти, которая в прошлом шла в Европу, нашла новые маршруты и продавалась, в частности, на рынках Китая и Индии.

На протяжении последнего года мировые цены на нефть снижались, однако в прошлом месяце был зафиксирован резкий рост котировок, что выгодно России. По словам эксперта по энергетике банка Nordea Тины Сальтведт, западные санкции не нанесли значимого урона добыче или экспорту нефти и газа из России, сообщает телеканал SVT.

Украинский конфликт и страх перед экономическим спадом в результате вооружённого противостояния способствовали падению цен на нефть в прошлом году, однако недавно ОПЕК приняла решение сократить добычу после того, как крупнейший в мире производитель нефти Саудовская Аравия вместе с Россией активно выступали за уменьшение объёмов чёрного золота на рынке, пишет SVT.

По мнению Сальтведт, причиной сокращения добычи стало желание Саудовской Аравии обеспечить доход государственной казны. Эксперт считает, что для этого Эр-Рияду нужна цена на нефть выше $80 за баррель.

Более высокая цена означает среди прочего удорожание топлива для потребителей, что в результате может вызвать инфляцию и возможное повышение процентных ставок. В то же время высокие цены также принесут России дополнительные доходы, которые «в основном» идут на финансирование Вооружённых сил России на Украине, указывает SVT.

«Большая часть российской нефти, которая в прошлом шла в Европу, нашла новые маршруты и продавалась, в частности, на рынках Китая и Индии», — заявила Сальтведт в эфире телеканала.

Цена на нефть выше $80 за баррель значительно превышает уровни прошлых лет. Так, например, весной 2020 года минимальная стоимость одного барреля была ниже $30. По словам Тины Сальтведт, высокие уровни цен станут проблемой для производителей нефти в долгосрочной перспективе по причине глобального потепления и поспособствуют поиску альтернативных источников энергии среди крупных потребителей.

Сырая нефть и нефтепродукты по-прежнему составляют большую часть мирового производства энергии, однако аналитик убеждена, что пик потребления придётся на период между 2025 и 2030 годами, после чего спрос на неё должен резко упасть. В противном случае будет невозможно выполнить обязательства Парижского соглашения по климату, уверяет Сальтведт в репортаже SVT.