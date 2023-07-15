Das Erste: Индия помогает российской нефти находить путь в Европу в обход санкций

Из-за западных санкций Россия вынуждена искать новых покупателей для своей нефти, сообщает немецкий телеканал Das Erste. От такого развития событий выигрывает Индия: доля России в индийском импорте нефти ставит всё новые рекорды. Более того, эта нефть в итоге нередко попадает в Европу. Только в апреле Индия продала в ЕС топлива на сумму около $1 млрд — в 4 раза больше, чем до начала российской спецоперации на Украине, что возмущает Еврокомиссию, но не нарушает её собственные правила.

Это трудно представить: 2,2 млн баррелей нефти — это примерно 10 тыс. автоцистерн, и именно столько нефти поступает в порты Индии из России — каждый день, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste.

По словам министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара, нефть сблизила две страны в экономическом плане: «До конфликта на Украине объём нашей торговли составлял около 12—14 миллиардов долларов в год. В прошлом году он составил уже 40 миллиардов долларов».

В связи с запретом ЕС на импорт российской нефти и ограничением цен, установленным «Большой семёркой», Россия вынуждена искать новых покупателей. Для этого она предлагает свою нефть на мировом рынке по значительно более дешёвой цене, чем её конкуренты из Саудовской Аравии или Ирака.

Индия, вынужденная покрывать большую часть своего энергопотребления за счёт импорта, выигрывает от такого развития событий: страна может снизить свои энергозатраты и уменьшить прежнюю зависимость от Ближнего Востока. Как подсчитал Правин Мартис из энергетической консалтинговой компании Max Consulting, «доля России в индийском импорте нефти значительно увеличивается и ставит новые рекорды. Сейчас она даже обогнала Ближний Восток. Сейчас доля России составляет 40 процентов, в прошлом году она была 20 процентов, а в позапрошлом — всего 2 процента».

Санкции ЕС и «Большой семёрки» против российской нефти затрагивают и морские пути, напоминает немецкий телеканал. Нефтяные танкеры судоходной компании из Гамбурга, например, по-прежнему могут перевозить российскую нефть по всему миру, но только если она торгуется ниже установленной Западом предельной цены — $60 за баррель. И дела идут хорошо: каждым третьим танкером, выходящим из российских портов, владеет европеец.

Кому принадлежат остальные два из трёх судов, сказать трудно. Как сообщает Das Erste, «тёмным флотом» называют суда, которые отправляются из России в Индию, Китай или Турцию и делают всё возможное, чтобы их не заметили: манипулируют данными о своём местонахождении, отключают передатчики или так часто перегружают перевозимую нефть, смешивая её с другой нефтью, что никто не может сказать, откуда она взялась и по какой цене была продана.

По оценкам экспертов, этот «тёмный флот» насчитывает 600 танкеров по всему миру — только для сырой нефти. Большинство из этих судов, скорее всего, принадлежит российским компаниям или, по крайней мере, близким к ним бизнесменам, например, из Дубая, Гонконга, Сингапура или Индии.

По словам эксперта по торговле нефтью Мартиса, нефть, которую Индия получает из России таким образом, часто попадает в Европу, например, в виде печного топлива, бензина или дизеля. «Мощности нефтеперерабатывающих заводов Индии превышают внутренний спрос. Поэтому индийские нефтеперерабатывающие заводы, в конце концов, четвёртые по величине в мире, экспортировали дизельное топливо, бензин и парафин в Европу, когда цены были ещё привлекательными, — отмечает Мартис. — Лишь недавно правительство наложило на частные нефтеперерабатывающие заводы так называемые обязательства по внутреннему рынку. Что касается бензина и дизельного топлива, то теперь, прежде чем экспортировать топливо, необходимо обеспечить его достаточное поступление на внутренний рынок».

По данным Министерства торговли Индии, только в апреле Индия продала в ЕС топлива на сумму около $1 млрд — в четыре раза больше, чем до начала российской спецоперации на Украине. Это возмущает Еврокомиссию, но соответствует её собственным правилам, о чём напомнил европейцам министр иностранных дел Индии во время своего визита в Брюссель в середине мая: «Если российская нефть подвергается существенной переработке в третьей стране, то она больше не считается российской. Я рекомендую вам ознакомиться с постановлением Совета ЕС № 833/2014 по этому поводу».

Индийское правительство отдаёт себе отчёт в том, что в разгар конфликта на Украине Индия поворачивается лицом к России. Она даже стремится к заключению соглашения о свободной торговле. Самая густонаселённая страна мира хочет стать более независимой в торговой политике и диверсифицировать свой бизнес. При этом она хочет избежать попадания в какие-либо блоки.

С тех пор как Индия стала председателем G20, она делает особый упор на авторитет. Поэтому страна отдаёт приоритет менее спорным вопросам, таким как защита климата, здравоохранение или помощь развитию. Кроме российской нефти, зерна и удобрений, Индия закупает французские истребители и немецкие подводные лодки.

Правительство Нью-Дели уже давно осознало свою новую политическую рыночную ценность в качестве желанного и удобного союзника между геополитическими полюсами, заключает немецкий телеканал Das Erste.