CNN: сигнал об укреплении связей — российский военный корабль зашёл в порт Гаваны

Корабль ВМФ России совершил официальный визит на Кубу, первый за долгие годы. Это лишь один из признаков укрепления связей между двумя странами. Россия заявила о значительных инвестициях в экономику острова и не исключила военного присутствия здесь, всего в 90 милях от Соединенных Штатов. Однако CNN сообщает, что по мнению экспертов, подобные угрозы больше похожи на психологическое давление на США.

Похоже, что страны, которые вместе попадают под санкции, предпочитают и держаться вместе. Одним из самых больших сторонников России является коммунистическая Куба. Теперь обе страны намерены укрепить экономические связи через торговлю и инвестиции. С подробностями из Гаваны Патрик Оппман.

Российский военный корабль заходит в Гавану. Куба приветствует пушечным салютом «Перекоп», первое российское военно-морское судно, совершившее официальный визит за последние годы. Это ещё один признак укрепления связей между Россией и Кубой.

В то время как большая часть остального мира осудила Россию за спецоперацию на Украине, кубинский президент Мигель Диас-Канель, идущий здесь рядом с Путиным на торжественное открытие памятника Фиделю Кастро в Москве в ноябре, защищает российскую войну.

МИГЕЛЬ ДИАС-КАНЕЛЬ, президент Кубы: Мы осуждаем, мы отвергаем расширение НАТО к российским границам. Мы осуждаем все меры и санкции, которые были применены как способ принуждения Российской Федерации.

И Россия всё чаще бросает спасательный круг своему старому союзнику всего в 90 милях от Соединённых Штатов.

С момента начала конфликта на Украине Россия и Куба подписали целый ряд новых соглашений. Они откроют здесь первые супермаркеты с российскими продуктами, увеличат отгрузку нефти на остров и даже собираются развивать это прибрежное сообщество недалеко от Гаваны. По-видимому, это является самой значительной российской инвестицией на Кубе за последние десятилетия.

В феврале, когда Россия пожертвовала 25 тысяч тонн пшеницы, тогдашний посол России на Кубе заявил, что помощь будет поступать и впредь.

АНДРЕЙ ГУСЬКОВ, бывший посол России на Кубе: Несмотря на трудности, Россия и Куба продолжают развивать свои стратегические отношения, основанные на исторической дружбе, солидарности и взаимной симпатии между нашими странами.

Для многих кубинцев потепление отношений ощущается как путешествие назад в будущее. В этом видео из 60-х годов с комментариями Фиделя Кастро, кубинцам рассказывают, как приезжие советские эксперты модернизируют остров.

Вместо этого Куба стала зависимой от советской помощи. СССР развалился, а остров, столкнувшись с суровыми экономическими санкциями США, погрузился в финансовую пропасть, из которой ему ещё предстоит выбраться.

В то время как российские официальные лица допустили установление военного присутствия на острове, некоторые аналитики полагают, что у Москвы больше нет такой возможности.

СЕРГЕЙ РАДЧЕНКО, профессор школы перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса: Я думаю, такого рода угрозы используются скорее для того, чтобы насмехаться над Соединёнными Штатами, и как форма психологической войны с США.

Каким бы ни было будущее возобновлённых связей, одно очевидно, Россия вновь предъявляет претензии на Кубу.

Патрик Оппман, CNN, Гавана

Дата выхода в эфир 12 июля 2023 года.