NBC: затопленные дома и сельхозугодья — наводнение на Кубе привело к эвакуации нескольких тысяч человек
Военные используют в некоторых районах вертолёты для спасения семей, в том числе женщин и детей.
«Они предупредили нас заранее, но мы не хотели уходить. А теперь нам пришлось оттуда выбираться», — говорит этот мужчина после того, как его посадили на борт одного из военных вертолётов.
Других, как эту пожилую пару, спасают, вывозя на лодках из домов.
В результате прошедших в эти выходные проливных дождей, вызвавших разлив рек, более всего пострадали центральные и восточные районы Кубы. Наводнение затронуло более 400 населённых пунктов в сельской местности.
«Мы пытаемся спасти всё, что можно, помогая при этом соседям», — говорит этот мужчина.
Государственные СМИ сообщили о повреждении приблизительно 10 тысяч домов и об эвакуации более 7 тысяч человек.
Из-за дождливых дней почва теперь насыщена водой, а дамбы функционируют на пределе возможностей. При этом прогнозы указывают на то, что в стране, испытывающей огромные потребности, могут пройти дополнительные дожди.
МАРК БОЛАНД, исполнительный директор First-Hand Aid: Нехватка еды, нехватка лекарств, нехватка бензина, которая прямо сейчас влияет на возможность оказания помощи в любой части страны.
Наводнение уже нанесло ущерб 2000 акрам сельхозугодий, засаженных, в том числе, овощами и фруктами, которые жизненно важны в условиях продовольственного дефицита.
МАРК БОЛАНД: Добавьте стихийные бедствия, такие как наводнение и ураганы, и вот ситуация для кубинского народа становится почти невыносимой.
Многие готовятся к очередному тяжёлому году, поскольку новый сезон ураганов только начался. Гуад Венегас, NBC News.
Дата публикации 13 июня 2023 года.
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