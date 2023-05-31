Daily Mail: «они уже здесь, но мы их не замечаем» — американский учёный объявил, что инопланетяне посещают Землю

На недавней тематической конференции профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что пришельцы бывали на нашей планете и до сих пор находятся на ней. На его взгляд, люди не раз встречали представителей внеземной цивилизации, но подобно южноамериканским племенам, впервые обнаружившим испанские корабли, не увидели в них ничего особенного, пишет Daily Mail.

Инопланетяне посещали Землю и «всё ещё находятся здесь». С таким утверждением на недавней конференции в Нью-Йорке «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» выступил профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан, пишет Daily Mail.

Ранее ЦРУ привлекало Нолана, иммунолога и номинанта на Нобелевскую премию, к расследованию случаев загадочного «гаванского синдрома», поражающего сотрудников посольств США по всему миру. Кроме того, он проводил эксперименты по анализу материалов, предположительно оставленных НЛО.

Ведущий конференции Алекс Клокус попросил Нолана определить уровень вероятности того, что пришельцы бывали на нашей планете. Тот ответил, что вероятность этого составляет 100 процентов, и предположил, что люди встречали их раньше, но подобно южноамериканским племенам, впервые обнаружившим испанские корабли, не заметили в них ничего особенного.

По его словам, чтобы распознать инопланетян, необходимо выдержать некий тест на интеллект. «Они появляются и говорят: «Кто из вас достаточно умён, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?» — пояснил учёный.

Министерство обороны США создало Агентство по всеобъемлющему изучению аномалий (AARO), которому поручили расследовать случаи появления НЛО. Кроме того, в конгрессе проводились слушания о внеземной жизни, на которых давал показание Нолан. Он признался, что подобное отношение американских властей к вопросу заставляет его поверить в правдивость занимаемой им позиции.

Кроме того, на конференции Нолан подтвердил, что знаком с людьми, работающими над «реверсивным проектированием сбитого космического корабля». Он выразил уверенность, что даже «небольшой кусочек знания», полученный в результате этих исследований, может привести к технологической революции.

При этом профессор выразил сомнение, что инопланетяне попытаются причинить вред человечеству. «Я не беспокоюсь о том, что они придут, нападут на нас или заберут наших женщин и детей», — отметил Нолан.

Его комментарии прозвучали на фоне возродившегося в Соединённых Штатах интереса к поиску внеземной жизни. Группа учёных из Калифорнийского университета выдвинула гипотезу, что пришельцы могут вступить в контакт с Землёй не позднее 2029 года.

Высокопоставленные члены конгресса опросили шесть свидетелей, которые утверждали, что они работали над программами извлечения НЛО и обратного проектирования. Более того, в прошлом году американский парламент принял закон, предусматривающий защиту осведомителей, участвовавших в подобных секретных проектах.

Впрочем, на недавних слушаниях в сенате директор AARO Шон Киркпатрик заявил, что не может безоговорочно подтвердить существование инопланетных цивилизаций. Ветеран разведки и физик признал, что его агентство «пока не нашло достоверных доказательств внеземной активности, технологий или объектов, которые бросают вызов известным законам физики», заключает Daily Mail.