NBC: истина где-то рядом, но не здесь — «долгожданный» доклад правительства США об НЛО так не ответил на все вопросы

Власти США наконец опубликовали доклад об НЛО, с которыми в последнее время всё чаще сталкиваются американские военные — однако никакой конкретной информации в документе так и не представили, сообщает NBC News. Как выяснила корреспондент канала, из 144 инцидентов с участием «необъяснимых воздушных феноменов» авторы доклада смогли внятно объяснить лишь один. Чиновники подчёркивают, что данных, которые бы указывали на внеземную природу неизвестных объектов, они также не обнаружили.

Долгожданный доклад о «необъяснимых воздушных феноменах» наконец вышел в свет — но ответов на все вопросы он так и не дал.

Чиновники американского правительства изучили 144 донесения о таких феноменах — включая и тот, что вы видите на ваших экранах, — но до сих пор не знают, что из себя представляют 143 из этих объектов. Версий они рассмотрели много, в том числе — присутствие в воздухе каких-либо обломков, особые метеорологические условия, тестирование американскими властями своих секретных разработок, применение новейших технических средств противником или же просто «нечто иное».

Высокопоставленный чиновник правительства США на условиях анонимности сообщил, что данных для идентификации объектов недостаточно, однако подчеркнул, что никаких свидетельств тому, что они имеют внеземную природу, нет.

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН, астрофизик: Если кто-то хочет меня убедить в том, что это к нам так заглянули пришельцы, то понадобятся какие-то данные понадёжнее чем то, что было представлено.

Не обнаружили власти и данных, которые бы указывали на то, что какой-либо из объектов имеет отношение к недружественным США государствам. Вместе с тем, упомянутый высокопоставленный чиновник отметил, что они всё же представляют угрозу для безопасности лётных средств и их скрытного применения. Ну а сам факт существования доклада показывает, что власти США относятся к этим инцидентам серьёзно.

ЛЕСЛИ КИН, журналист-расследователь, писатель: Раньше на эту тему существовало некое табу, но теперь мы не только получили этот доклад, но и видим, как высокопоставленные чиновники признают, что это всё взаправду, и что нам неизвестно, что это за объекты.

Но пока поиски продолжаются.

НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН: Отсутствие доказательств не равносильно доказательству отсутствия. В поисках жизни мы пока исследовали лишь крохотную часть Вселенной.

КОРТНИ КЬЮБ, корреспондент NBC News по вопросам национальной безопасности и обороны: Доклад — ещё не финал этой истории: чтобы разобраться, что же там, «где-то рядом», власти США планируют собрать дополнительную информацию и организовать её в базу данных.

Дата выхода в эфир 26 июня 2021 года.