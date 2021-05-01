Daily Star: бывший сенатор обвинил Путина в «инопланетном преследовании» американских военных
Бывший американский сенатор Гарри Рид заявил, что нет никаких сомнений, что Владимир Путин стоит за НЛО в форме пирамиды, которых сняли роящимися над кораблем ВМС США. Как пишет Daily Star, это заявление он сделал после того, как Пентагон подтвердил подлинность попавшей в сеть записи.
На снятых в июле 2019 года кадрах видно, как объект в форме треугольника или пирамиды парит высоко над эсминцем Russell. Официальный представитель министерства обороны также подтвердила, что видео подверглось исследованию со стороны Целевой группы по неопознанным летающим объектам Пентагона.
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