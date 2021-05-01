Daily Star: бывший сенатор обвинил Путина в «инопланетном преследовании» американских военных

Как заявил американский экс-сенатор Гарри Рид, нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин стоит за НЛО в форме пирамиды, который сняли над кораблём ВМС США. Как пишет Daily Star, Рид добавил, что Кремлём руководит человек, работавший в КГБ, обладавшем продвинутыми технологиями, поэтому в этом деле точно замешана Россия.

Бывший американский сенатор Гарри Рид заявил, что нет никаких сомнений, что Владимир Путин стоит за НЛО в форме пирамиды, которых сняли роящимися над кораблем ВМС США. Как пишет Daily Star, это заявление он сделал после того, как Пентагон подтвердил подлинность попавшей в сеть записи.

На снятых в июле 2019 года кадрах видно, как объект в форме треугольника или пирамиды парит высоко над эсминцем Russell. Официальный представитель министерства обороны также подтвердила, что видео подверглось исследованию со стороны Целевой группы по неопознанным летающим объектам Пентагона.

«Они прилетают роем, как пчёлы, как насекомые, их так много», — рассказал Рид новостному сайту Mystery Wire UFO.

На вопрос, могут ли эти объекты быть продвинутой китайской технологией, Рид ответил: «Всегда помните, Россия, Советский Союз, управляется человеком, который управлял КГБ. У них единовременно было не меньше 31 тысячи агентов. Тут замешана Россия, в этом нет никаких сомнений».

Как напоминает издание, президент России 16 лет проработал офицером внешней разведки КГБ, пока не вышел в отставку в 1991 году, чтобы заняться политикой.

Между тем, продолжает Daily Star, нашумевшая видеозапись НЛО в форме пирамиды может быть только началом, ведь стоящий за публикацией человек заявляет, что существует ещё девять видео. Джереми Корбелл шокировал мир, когда опубликовал видеозапись неопознанных объектов, парящих над эсминцем Russell у побережья близ Сан-Диего.

На его сайте также размещены три фотографии сферического объекта, который 15 июля 2019 года заметила уходящим под воду команда эсминца Omaha. Позднее он также разместил четвертую фотографию, где изображена команда эсминца Omaha, снимок, по его словам, является скриншотом из видео.