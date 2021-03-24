Fox News: «ломают наше представление о законах физики» — Пентагон опубликует доклад о неизвестных ранее случаях наблюдения НЛО

Американские власти скоро опубликуют доклад, в котором будут представлены случаи наблюдения НЛО, о которых ранее не сообщалось, передаёт Fox News. По словам экспертов, запечатлённые объекты нередко демонстрируют характеристики, которые США не могут не только воспроизвести, но и понять.

Теперь перейдём к совершенно другой теме. Бывший директор Национальной разведки рассказал, что в новом правительственном докладе об НЛО будет содержаться множество разведданных, которые мы ранее не видели и о которых не слышали.

ДЖОН РЭТКЛИФФ, бывший директор Национальной разведки США: Сказать по правде, существует куда больше случаев наблюдения НЛО, чем те, о которых сообщалось общественности. Мы говорим здесь об объектах и их поистине занимательных действиях, объяснить которые трудно. Движения, которые сложно повторить, для воспроизведения которых у нас нет соответствующих технологий.

Вот так. А у нас в гостях Луис Элизондо, бывший директор Программы распознавания расширенных угроз в аэрокосмическом пространстве — подразделения Пентагона, которое изучает НЛО. С ним мы обсудим эту новость. Лу, доброе утро!

ЛУИС ЭЛИЗОНДО, бывший директор Программы распознавания расширенных угроз в аэрокосмическом пространстве: Доброе утро, спасибо, что пригласили.

Итак, ряд свидетельств рассказывает об НЛО, ну или каких-то неопознанных объектах, преодолевающих звуковой барьер без характерного «хлопка». Как такое вообще возможно?

ЛУИС ЭЛИЗОНДО: Думаю, в этом и есть вся суть проблемы — что мы наблюдаем, как в контролируемом воздушном пространстве США появляются эти, скажем так, аппараты, демонстрирующие функциональные характеристики, которые мы не можем воспроизвести, а в некоторых случаях и вовсе понять.

То есть вы говорите, что эти штуковины способны вытворять нечто такое... что мы и представления не имеем, как это вообще возможно — в плане их скорости, высоты, манёвренности и всего подобного. Уверен, что вы подключили к изучению этого вопроса лучших физиков мира. Могут ли они хоть как-то это объяснить?

ЛУИС ЭЛИЗОНДО: Думаю, по мере того как мы внедряемся в эту тему, мы начинаем понимать, что во многих случаях эти объекты не нарушают законы физики. Главным образом они ломают наше понимание существующих законов физики, которые мы пытаемся применить. По сути, если обратиться к квантовой физике, сейчас конструируется много моделей, которые показывают, что многое из этих показателей можно объяснить, если вы действительно хорошо разбираетесь в квантовой физике.

Кстати, вы абсолютно правы. Есть пять уникальных характеристик, которые мы наблюдаем у этих объектов. Первая — мгновенное ускорение, вторая — сверхзвуковая скорость, третья в некотором роде сама себе противоречит, но это малозаметность, четвёртая — особая лёгкость перемещения, способность оперировать в разных средах, и последняя — странная положительная подъёмная сила или антигравитационность, при которой эти аппараты без крыльев, без плоскостей управления, без двигателей каким-то образом летают и, честно говоря, даже превосходят некоторые лучшие самолёты нашей авиации.

Просто невероятно. Лу, когда люди узнают, что, мол, «ого, вы изучаете НЛО», как вы им объясняете эти явления?

ЛУИС ЭЛИЗОНДО: Я всю жизнь занимался расследованиями. Я был сотрудником разведки американского правительства, и моей задачей всегда было докопаться до истины.

Истина где-то рядом?

ЛУИС ЭЛИЗОНДО: Будь то в расследовании каких-то террористических актов или дел, связанных с контрразведкой. И с НЛО мы использовали те же методы, что и при расследовании в отношении террористических актов и террористов. Данные весьма убедительные — это реальное явление.

Хорошо, НЛО реальны, и что, они с другой планеты?

ЛУИС ЭЛИЗОНДО: Думаю, что-то утверждать пока рано. Было приведено три возможных объяснения. Первое — что это наши секретные технологии, но мы в течение десятилетий отвратительно координировали испытания этих технологий между собственными ведомствами, что маловероятно. Второе объяснение состоит в том, что это технологии иностранных соперников, и, если спросите меня, это был бы настоящий провал нашей разведки, потому что в сфере технологий мы всегда были в лидерах. И третья опция — это нечто совершенно другое, не наше и не их, принадлежащее кому-то или чему-то ещё.

Жду не дождусь, когда выйдет этот доклад. Большое спасибо, Лу. Было очень интересно.

ЛУИС ЭЛИЗОНДО: Конечно, всегда рад.

Дата выхода в эфир 23 марта 2021 года.