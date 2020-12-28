Fox News: таинственный лос-анджелесский аэронавт на реактивном ранце наконец попал на видео
«Неопознанный летающий человек», которого ранее в этом году уже дважды замечали в окрестностях Лос-Анджелеса, наконец попал на видео: «аэронавта», летящего при помощи реактивного ранца на высоте более 900 м над землёй, заснял один из инструкторов лётной школы Sling Pilot Academy неподалёку от острова Санта-Каталина, близ побережья Калифорнии, передаёт Fox News.
По данным канала, на кадрах, записанных в понедельник, можно увидеть, как «по небу над берегом Калифорнии в уединении проплывает человек». Впрочем, хотя попавший на видео силуэт действительно очень похож на человека в каком-то специальном костюме, в Sling Pilot Academy говорят, что не знают наверняка, идёт ли речь о том самом нарушителе, который появлялся в Калифорнии уже дважды.
«На кадрах, похоже, человек с реактивным ранкцем, но это может быть и беспилотник, и какой-то другой объект, — цитирует Fox News представителей школы. — Если речь действительно идёт о реактивном ранце, то нужно будет ещё выяснить, что это было — законный испытательный полёт (реактивные ранцы уже реальность, и неподалёку от Лос-Анджелеса располагается один из их производителей) или же инцидент, связанный с недавними появлениями человека с реактивным ранцем непоподалёку от Международного аэропорта Лос-Анджелеса, вызвавшими перебои с воздушным сообщением».
Как напоминает обозреватель Fox, местная полиция, ФБР и Федеральное управление гражданской авиации США в начале сентября объявили о том, что инициируют расследование в связи с появлением неподалёку от аэропорта Лос-Анджелеса человека, который летал на реактивном ранце на высоте более 900 м; о нём сообщили два отдельных авиационных экипажа, однако кадров с ним не было. В середине октября о появлении аэронавта сообщил ещё один экипаж — тогда его увидели уже на высоте более 1800 м.
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