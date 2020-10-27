National Interest: российских солдат вооружат микродронами

В России начали разработку системы боевой экипировки нового поколения «Сотник», которую можно будет интегрировать с микродронами, подключёнными к автоматизированной системе управления тактического звена. Как пишет The National Interest, они смогут обеспечить передачу изображений с бортовых камер беспилотников на смотровой щиток солдатской каски либо на защитные очки, что поможет в выполнении боевых задач.

Российские военные разрабатывают боевую технику нового поколения, которую можно будет интегрировать с новыми микродронами. Как пишет The National Interest, эта техника призвана повысить осведомлённость солдата об обстановке, помочь ему в выполнении боевой задачи, свести к минимуму физические усилия и уменьшить риск для жизни.

«В настоящее время в рамках одной из научно-исследовательских работ, выполняемых по заказу Главного командования Сухопутных войск, формируется и обосновывается облик перспективной боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего, — это боевые и специальные экзоскелеты, интеграция боевых и обеспечивающих робототехнических комплексов, а также разведывательных и ударных беспилотников мини- и малого класса», — заявил ранее главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Российский оборонный подрядчик «Ростех» разрабатывает систему боевой экипировки нового поколения «Сотник», которая придёт на смену экипировке «Ратник». Такую экипировку можно будет интегрировать с микродронами, которые будут подключаться к автоматизированной системе управления тактического звена. Они смогут обеспечить передачу изображений с бортовых камер беспилотников на смотровой щиток солдатской каски либо на защитные очки. Также можно будет передавать команды, карты местности и прочую важную информацию.

Российские СМИ сообщают об отсутствии информации о планах интеграции ударных беспилотников с боевой экипировкой нового поколения, однако это может стать следующим шагом для российских солдат будущего.